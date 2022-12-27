更多編輯台推薦新聞：
明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨
國際

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
監委批恩恩案政府失靈 糾正衛福部新北市政府
首頁 / 政治
義務役延長
新聞專題
義務役延長
首頁 / 政治

兵役將延長 陳其邁：有必要讓台灣更安全

2022/12/27 11:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）中央今天將公布義務役延長方案，身兼民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天說，確保台灣安全，強化國防是重要工作，國家推動必要的國防改革，讓台灣更安全是有其必要。

針對義務役延長方案，陳其邁今天上午出席「清豐安居社宅動土典禮」時接受媒體聯訪表示，和平保台，確保台灣安全，強化國防是非常重要的工作，國家推動必要的國防改革，讓台灣更安全是有其必要。

陳其邁並指，希望在推動國防改革過程，能有完整的配套措施，一方面讓整體國家國防能夠加強，同時也能在社會各項條件取得平衡。

對於投入民進黨主席補選的副總統賴清德，近日在各地舉辦「向黨員報告」政見發表會，陳其邁說，賴副總統藉由走透透在全台各地宣講，聽取黨員意見、地方民意，同時也強化自己的各項政策看法與主張，很接地氣，也希望能匯集民意來推動民進黨改革及國家進步。

高雄市正副議長選舉，原國民黨議員曾俊傑退黨與民進黨合作參選副議長，引發爭議。陳其邁說，尊重議會推動市政改革，相信不分藍綠，大家都會希望高雄能更好，不管是誰擔任議長或者是選舉的結果如何，都充分尊重。

陳其邁說，高雄幅員遼闊，也有很多市政建設，需要加速弭平城鄉差距，過去2年也不分黨派跟所有議員合作，相信大家都會為了高雄更好，共同讓市政能夠順利推動。

被問到曾俊傑可能面臨藍營支持者醞釀罷免，陳其邁說，「國民黨的選舉競爭已經結束，國民黨的處理我們尊重」。（編輯：謝雅竹）1111227

#陳其邁
#民進黨
#曾俊傑
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀