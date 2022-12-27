兵役將延長 陳其邁：有必要讓台灣更安全

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）中央今天將公布義務役延長方案，身兼民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天說，確保台灣安全，強化國防是重要工作，國家推動必要的國防改革，讓台灣更安全是有其必要。

針對義務役延長方案，陳其邁今天上午出席「清豐安居社宅動土典禮」時接受媒體聯訪表示，和平保台，確保台灣安全，強化國防是非常重要的工作，國家推動必要的國防改革，讓台灣更安全是有其必要。

陳其邁並指，希望在推動國防改革過程，能有完整的配套措施，一方面讓整體國家國防能夠加強，同時也能在社會各項條件取得平衡。

對於投入民進黨主席補選的副總統賴清德，近日在各地舉辦「向黨員報告」政見發表會，陳其邁說，賴副總統藉由走透透在全台各地宣講，聽取黨員意見、地方民意，同時也強化自己的各項政策看法與主張，很接地氣，也希望能匯集民意來推動民進黨改革及國家進步。

高雄市正副議長選舉，原國民黨議員曾俊傑退黨與民進黨合作參選副議長，引發爭議。陳其邁說，尊重議會推動市政改革，相信不分藍綠，大家都會希望高雄能更好，不管是誰擔任議長或者是選舉的結果如何，都充分尊重。

陳其邁說，高雄幅員遼闊，也有很多市政建設，需要加速弭平城鄉差距，過去2年也不分黨派跟所有議員合作，相信大家都會為了高雄更好，共同讓市政能夠順利推動。

被問到曾俊傑可能面臨藍營支持者醞釀罷免，陳其邁說，「國民黨的選舉競爭已經結束，國民黨的處理我們尊重」。（編輯：謝雅竹）1111227