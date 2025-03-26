2025估徵近萬名義務役 基地訓練增5天4夜對抗演練
2025/3/26 19:56（3/26 20:28 更新）
（中央社記者楊堯茹台北26日電）1年期義務役恢復實施第2年，國防部今天表示，預估今年徵集約9839名義務役男，守備部隊的基地訓練將新增「5天4夜對抗演練」，透過訓後回顧，觀察部隊訓練弱項滾動式修調計畫，以達滿足實戰化訓練要求。
國防部今天舉行例行記者會，由國防部發言人孫立方主持，國防部人力資源處處長成家麒就114年1年期義務役整備概況進行報告。
1年期義務役恢復實施第2年，成家麒指出，守備部隊基地訓練今年維持1年1訓，進訓期程為13週，須完成「專長職能簽證」、「戰力射擊與鑑測」以及「作戰計畫鑑測」三階段，分別在駐地、測考中心和作戰責任區實施。
成家麒特別提到，今年將新增「5天4夜對抗演練」，透過訓後回顧，觀察部隊訓練弱項滾動修調計畫，以達滿足實戰化訓練要求。今年度守備部隊基地訓練計137旅步1營等4個單位，於9月份起陸續接受驗證。
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成家麒也提及，在彈藥檢整上，因應新式武器與實戰化訓練，已完成步槍彈、手榴彈及紅隼火箭彈等6項籌補，可滿足部隊訓練需求。
成家麒表示，預估今年徵集約9839人，入伍訓練採8週4階段課程，於第二階段時，除維持現有編制武器射擊及戰鬥教練等課程外，另增加手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲等武器裝備訓練課程，以培養役男具備一專多能的基礎。（編輯：翟思嘉）1140326
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