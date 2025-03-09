郭正亮稱義務役期延至2年 國防部：無調整規劃

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）前立委郭正亮日前表示，美方要求台灣將義務役期延長至2年。國防部今天表示，這顯然並非事實，義務役期調整須通盤考量國安及國際情勢等因素，目前並無調整規劃。

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）4日出席參議院人事聽證會，主張台灣應將國防預算提高至GDP的10%。前立委郭正亮日前於網路節目表示，美國軍方已要求台灣，把義務役期從1年延長至2年。

國防部晚間發布新聞稿指出，國軍兵力整建規劃是依敵情威脅變化等因素審慎評估。現行徵集義務役役期為1年，媒體報導所謂「美方要求台灣義務役延長至2年」等內容顯非事實。

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國防部說明，義務役役期調整需通盤考量國防安全、國際情勢、防衛作戰需求及社會發展等因素。國防部自去年調整義務役役期為1年，刻正累積訓練成果，尊重各界對役期的討論，但目前並無調整規劃。

國防部長顧立雄3日與媒體茶敘時也說，現階段國防部沒有具體規劃女性服義務役，也沒有進一步要加長1年義務役役期的規劃。（編輯：楊凱翔）1140309