強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程
2025/2/6 17:30（2/6 17:56 更新）
（中央社記者楊堯茹台北6日電）國防部於去年元月恢復1年期義務役，根據行政院報告顯示，因去年成效佳，規劃今年起入伍新兵，將在8週入伍訓時增加手槍、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭以及「人攜式刺針飛彈」操作等課程，強化戰力。
行政院發布的立法院第3會期施政報告指出，首年已徵集6956名役男入伍，配合施訓完成野戰服等14項服裝經理品、戰鬥個裝籌補，並調撥化學防護面具等27項一般裝備，截至去年底已實施23梯次入伍訓練、共計5996人結訓，具「合格戰鬥兵」資格。
經檢討去年成效後，行政院提到，規劃今年起入伍的1年役新兵，將在8週入伍訓中增加手槍、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭以及人攜刺針飛彈操作等課程，強化戰力。
透過 Google News追蹤中央社
陸軍曾說明，去年的入伍訓共4個階段，第1階段建立軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力。
第2階段以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練、戰鬥教練基礎訓練為主；第3階段則為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，使役男具備武器運用自信心；最後第4階段是為期5天的期末鑑測。（編輯：林克倫、張若瑤）1140206
延伸閱讀無人機專題系列／百年變遷 無人機戰場新利器首梯1年義務役將退伍 部分役男學無人機、刺針飛彈1年期義務役完訓5277人 鑑測合格率98.3%聚焦近岸防衛 陸戰隊成立無人機營納編美製武器立院報告：列管後備軍人逾6成未曾召訓 不利戰力提升
- 強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程2025/02/06 17:30
- 2025/01/24 18:52
- 2025/01/17 18:26
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
首梯1年義務役將退伍 部分役男學無人機、刺針飛彈