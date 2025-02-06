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強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程

2025/2/6 17:30（2/6 17:56 更新）
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圖為一年期義務役男在南測中心實彈射擊國造紅隼火箭彈。（中央社檔案照片）
圖為一年期義務役男在南測中心實彈射擊國造紅隼火箭彈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北6日電）國防部於去年元月恢復1年期義務役，根據行政院報告顯示，因去年成效佳，規劃今年起入伍新兵，將在8週入伍訓時增加手槍、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭以及「人攜式刺針飛彈」操作等課程，強化戰力。

行政院發布的立法院第3會期施政報告指出，首年已徵集6956名役男入伍，配合施訓完成野戰服等14項服裝經理品、戰鬥個裝籌補，並調撥化學防護面具等27項一般裝備，截至去年底已實施23梯次入伍訓練、共計5996人結訓，具「合格戰鬥兵」資格。

經檢討去年成效後，行政院提到，規劃今年起入伍的1年役新兵，將在8週入伍訓中增加手槍、機槍實彈射擊，並接受無人機、反裝甲火箭以及人攜刺針飛彈操作等課程，強化戰力。

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陸軍曾說明，去年的入伍訓共4個階段，第1階段建立軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力。

第2階段以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練、戰鬥教練基礎訓練為主；第3階段則為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，使役男具備武器運用自信心；最後第4階段是為期5天的期末鑑測。（編輯：林克倫、張若瑤）1140206

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