聚焦近岸防衛 陸戰隊成立無人機營納編美製武器

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（中央社記者游凱翔台北5日電）因應共軍威脅，海軍陸戰隊將裁撤以M60A3為主的戰車營及M109A2自走砲車的砲兵營，但同時強化無人機等不對稱戰力，並南、北部成立無人機營，納編銳鳶、巡飛彈、彈簧刀300等各型裝備，聚焦近岸防衛。

相關人士上午指出，海軍陸戰隊將裁撤以M60A3為主的戰車營及M109A2自走砲車的砲兵營，但同時強化無人機等不對稱戰力，並在台灣南部、北部成立無人機營，預料將納編國造銳鳶、巡飛彈無人機、對美軍購彈簧刀300（Switchblade 300）無人機等各型裝備。

此外，未來陸戰隊指揮權將隸屬於軍參謀本部，並聚焦於近岸水域作戰及防衛。相關人士指出，成立無人機營只是整個陸戰隊轉型其中一環，相關作為包括陸戰66旅專責首都防衛作戰，與憲兵202指揮部共同衛戊中樞，亦包括松山機場；部分兩棲偵搜大隊投入淡水河防及台北港防務，因應共軍對台突襲及斬首。

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國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲受訪表示，陸戰隊裁撤砲兵營、戰車營並移撥給陸軍，目的是轉型為輕快部隊，因此合理推測未來可能導入例如搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車等輕型載具；而陸戰隊成立無人機營，則扮演原本的砲兵營角色，從砲兵的「面」攻擊轉變為無人機的「精準」打擊，同時亦可配置於淡水河一帶，藉此反舟波、敵特戰的突襲。

蘇紫雲也提到，從相關防務的調整觀察，第三作戰區（第六軍團指揮部）在新北林口、新竹湖口均有聯兵旅及包括對美軍購的M1A2T戰車等重裝備單位，既然如此，那駐防林口、龜山一帶的陸戰66旅則直屬參謀本部作為戰略預備隊，若敵軍來犯，陸軍擔任外衛、憲兵內衛，而陸戰隊則扮演機動游擊手的角色。（編輯：楊凱翔）1140205