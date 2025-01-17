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首梯1年義務役男 18日起陸續退伍

2025/1/17 18:26（1/17 18:53 更新）
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國防部指出，陸軍2226梯次役男自18日起陸續退伍。圖為陸軍2226梯役男113年3月20日於成功嶺進行新訓期末鑑測。 （中央社檔案照片）
國防部指出，陸軍2226梯次役男自18日起陸續退伍。圖為陸軍2226梯役男113年3月20日於成功嶺進行新訓期末鑑測。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北17日電）首梯1年役期義務役於去年1月25日入營服役，役期已進入尾聲。國防部表示，陸軍2226梯次役男就讀高中職期間，修習全民國防教育軍事訓練課程成績合格者，至多得折減役期7日，最早於18日0時服役期滿退伍。

台灣去年恢復1年役期義務役，國防部先前指出，義務役入伍梯次接續民國106年停止徵集1年義務役的徵集編號，分別為陸軍2226梯，海軍736梯、空軍893梯、海陸812梯。

陸軍2226梯為首梯恢復1年役期義務役的入伍梯次，於去年1月25日入營服役，歷經8週的入伍訓後分發部隊，隨後接受駐地訓、專精訓練、基地訓練、聯合演訓等訓練，目前已來到役期尾聲。

國防部回覆中央社記者詢問表示，陸軍2226梯次役男就讀高中（職）期間，修習全民國防教育軍事訓練課程成績合格者，至多得折減役期7日，最早於18日0時服役期滿退伍，而未折減役期於25日0時退伍人數有219人。

至於陸軍2226梯次有多少名役男在服役期間驗退或其他因素提早退伍，國防部指出，另因病驗退、因病停役及家庭因素提前退伍等未服滿1年役期人數共30人。

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國防部表示，113年的1年期義務役役男總入營人數為6956人，1年役期義務役以分發三軍各類型守備部隊為主，亦可按民間專長參加遴選或依其志願方式選擇主戰部隊服役；截至去年12月底，役男入伍訓練結訓分發部隊約6000人，除部分實施專長遴選及轉服志願士兵外，餘均分發至守備部隊及主戰部隊服役，其中志願選填主戰部隊約1800餘人，占分發部隊人數30%。

國防部進一步指出，截至去年12月底，有900餘人轉服志願士兵，占分發部隊人數15%，目前持續由部隊幹部及招募員宣導各項福利待遇，輔導有意願的役男，轉服志願士兵。（編輯：林克倫）1140117

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1年期義務役完訓5277人 鑑測合格率98.3%
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