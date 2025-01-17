台美簽署左營協訓案 海軍：年度例行演訓

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（中央社記者吳書緯台北17日電）根據政府電子採購網今天公告，台灣駐美軍事代表團已與美國在台協會簽署「專案協訓訓練」案，決標金額為新台幣4988萬餘元，履約地點在高雄左營。海軍司令部表示，本案屬年度例行演訓案，相關預算依政府採購法程序執行。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今天透過媒體聯絡群組指出，這個「專案協訓訓練」案代表台美合作越來越密切，而標案公開也是美方願意公開，也是向中共釋放訊息，除了台灣在防衛自己的國家外，也有民主盟友在台灣協助訓練，希望中共不要錯判情勢與輕舉妄動。

根據政府電子採購網今天公告，台灣駐美軍事代表團2日與美國在台協會（AIT）簽署「專案協訓訓練」案，決標金額為4988萬7240元，洽辦機關為國防部海軍司令部，履約地點高雄市左營區。

海軍司令部今天晚間回覆中央社記者詢問時指出，本案屬年度例行演訓案，相關預算依政府採購法程序執行；針對作戰訓練任務，援例不予評論。

王定宇指出，左營是海軍艦隊指揮部與海軍陸戰隊的大本營，顯見美軍來台協訓已經從特戰部隊、陸軍再到海軍等單位，所以合作越來越密切；而以往美軍來台協訓國軍都採機密方式，甚至不願意公開，但這次公開標案，代表美方也願意公開，「從模糊走向透明」，也向中共釋放清晰的訊息，除了台灣在防衛自己，也有民主盟友在台灣協訓，希望北京不要錯判情勢及輕舉妄動。

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王定宇表示，這並非台美「首次」釋放美國在台協訓國軍部隊的訊息，前總統蔡英文任內於2022年12月30日赴澎湖視導「海龍蛙兵」陸軍兩棲偵察營實戰化射擊訓練，軍方用來向蔡總統解說、並向媒體公開的說明背板，出現實戰化射擊訓練的依據是「台美協訓成果報告」；而美國陸軍第一特種作戰群在2019年所發布的短片，陸軍UH-60M黑鷹直升機出現在影片中。

國防院副研究員舒孝煌告訴中央社記者表示，公開標案也代表台美雙方合作升溫，不需要特別隱匿，彼此之間默契也同意某種程度的曝光協訓，而國軍部隊透過美軍協訓，能學習到最新的現代戰場觀念。（編輯：林興盟）1140117