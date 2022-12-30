蔡總統視導特戰射擊 解說板出現「台美協訓成果」

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（中央社記者游凱翔澎湖縣30日電）總統蔡英文今天赴澎湖視導特戰實戰射擊訓練，軍方的解說背板上則出現「台美協訓成果報告」，軍方事後對此不評論，但事實上包括特戰分遣隊、小部隊戰鬥等，顯示美軍協訓國軍成「公開的秘密」。

中共頻以機艦擾台，國防部26日更偵獲71架次共機、7艘次共艦，為今年數量最多，蔡總統上午赴被稱為「空防、海防第一線」的澎湖慰勉國軍部隊，依序前往陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、海軍西嶼雷達站、海軍海鋒六中隊、海軍一四六艦隊，蔡總統也在一四六艦隊與官兵共進午餐並致詞。

總統蔡英文（後中）30日赴澎湖視導國軍部隊，前往海軍一四六艦隊與官兵共進午餐，慰勉前線官兵辛勞。中央社記者王騰毅攝 111年12月30日

航特部兩棲偵察營第二連在蔡總統視導時，採縮短距離方式進行「實戰化射擊演練」，包括「快速反應射擊」、「戰鬥射擊」及「進階應用射擊」3大項目，以磨練部隊強化戰鬥戰射擊效能。

現場軍方人士指出，這項訓練主要是磨練各種姿勢轉換、快速更換彈匣及多重目標轉移射擊等能力，並在彈匣中增加假子彈訓練故障排除，讓訓練更貼近實戰。

特別的是，現場向蔡總統的解說背板上出現「台美協訓成果報告」，雖然軍方事後對此不予評論，但也顯示美軍協訓國軍已成「公開的秘密」。

台灣因為特殊國際處境，大多都是由美方「官洩」，而從不主動證實，亦或技術性回避議題，近期讓台美軍事訓練浮上檯面者，則是蔡總統去年10月接受美國媒體CNN專訪時，首度以總統高度證實美軍在台協訓國軍。

以陸軍為例，除這次射擊訓練外，在特戰的分遣隊作戰編制上，就是效仿美軍特戰分遣隊（ODA）規模及運用方式，採6人（1組）、12人（2組）、24人（4組）方式，由前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊等不同專長士官兵組成。

除了ODA特戰分遣隊外，也因為陸軍特戰與美軍交流經驗豐富，在小部隊戰鬥（SUT，Small Unit Tatical）戰術運用也來自美軍，以及國軍近期啟動的基層士官交流計畫、海軍陸戰隊操艇訓練等，均顯示美方訓練國軍的案例不勝枚舉。（編輯：蘇志宗）1111230

陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營官兵30日持槍進行相關演練。中央社記者王騰毅攝 111年12月30日

總統蔡英文30日到澎湖視導國軍部隊，觀看陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營官兵進行實戰化射擊演練（圖）。中央社記者王騰毅攝 111年12月30日