一個月內2度對台軍售 美宣布售1.8億美元火山布雷系統

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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國國防安全合作署今天宣布最新一筆對台軍售案，將出售台灣火山布雷系統，金額達到1.8億美元。這是繼12月6日之後，美國政府一個月內第2度對台軍售，也是美國總統拜登上任後第8次對台軍售。

美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）晚間發布新聞稿，宣布美國國務院已批准最新一筆對台軍售案，將向台灣出售火山車載布雷系統與相關設備。

這是拜登政府於6日宣布2批總金額為4.28億美元的軍售案後，一個月內第2度、也是拜登（Joe Biden）任內第8度對台軍售。

這次軍售的主要項目包括火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。

今年1月中旬，國防部陸軍官員就曾透露，行政院去年已核定對美採購「M136火山車載布雷系統」的「九陣專案」。

火山系統分為M139空中布雷、M136車載布雷版本。針對車載版本，美軍是以現役M977重型機動戰術卡車實施，具有機動性高、散布面廣、作業人員少、作業速度快等性能，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍的目的。

美國國防安全合作署表示，這項軍售案支持台灣持續推動軍隊現代化，並維持可靠防衛能力，符合美國國家、經濟與安全利益，並改善台灣安全，有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟發展。

美國國防安全合作署也指出，這項軍售案將透過提供能夠威嚇敵人及參與區域行動的可靠力量，提高台灣因應當前與未來威脅的能力。（編輯：周永捷）1111229