更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：美對台軍售擬供100套最先進愛國者飛彈 強化防禦能力
首頁 / 國際

彭博：美對台軍售擬供100套最先進愛國者飛彈 強化防禦能力

2022/12/6 09:28（12/6 10:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為愛國者三型增程型飛彈。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
圖為愛國者三型增程型飛彈。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據彭博取得的美國國務院知會內容，美國已提議對台軍售多達100套最先進「愛國者」（Patriot）防空飛彈及雷達和支援裝備，這些涵蓋在一項價值8.82億美元的協議。

這項提案是根據2010年對台軍售相關條款提出，因此嚴格來說不算新交易，歸類為補強之前可能總值28.1億美元的協議。這次的升級不會改變這項協議的總值，當時此舉導致北京當局憤而停止按計畫與美國的軍事交流。

國務院並未立即回應置評請求。國務院知會議員的內容，預計最快於6日印在「國會紀錄」（Congressional Record）中，將經由國會30天檢視。

新提案要求提供多達100套洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）採取「碰撞擊殺」技術（hit-to-kil）的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），比先前運送台灣的愛國者飛彈更先進。提案中也要求提供M903發射器改裝套件、飛彈整發彈訓練器（missile round trainer）以及軟體升級以與新飛彈相容。

國務院也知會說，這項軍售計畫將提升台灣愛國者飛彈系統，以「強化飛彈防禦能力、捍衛領土完整，以及嚇阻區域穩定威脅」。

國務院表示，2010年軍售案估計總值將維持在28.1億美元。愛國者三型增程型飛彈是「用於防禦戰術彈道飛彈、巡弋飛彈和空中威脅的小型、高度敏捷的動能殺傷攔截器」，「代表新一代的碰撞擊殺攔截器，並擴展戰場範圍應對不斷變化的威脅」。

國務院說，新飛彈為原本愛國者三型的升級，具備「更高性能的固體火箭發動機、經調整的殺傷力、更可靠的控制面以及經升級的導引軟體能力」。

報導說，此舉恐怕會讓美中緊張升高。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111206

#國務院
#彭博
#美國
延伸閱讀
五角大廈發布中國軍力報告 列對台4大可能軍事行動傳美國對台灣軍售延遲 白宮：認真看待責任防台灣情勢變化 白宮：美政府與國會合作加強嚇阻彭博：美折衷版國防授權法案 擬挹注3080億供台抗中會前發話會後說明都藏眉角 從拜習會看美中過招爭話語權
彭博
彭博：31年來首次 中國公司駐港地區總部數目超越美國拉盟友封鎖中國晶片發展 專家：美國可能對荷蘭讓利
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族