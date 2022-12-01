彭博：美折衷版國防授權法案 擬挹注3080億供台抗中

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據國會知情幕僚說法，美國國會議員準備支持在年度國防授權法案中編列高達100億美元預算，以強化台灣的防衛能力。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）據國會知情幕僚說法，美國國會議員準備支持在年度國防授權法案中編列高達100億美元預算，以強化台灣的防衛能力，協助抵禦日益緊張的局勢及來自中國的威脅。

彭博報導，這份折衷的2023財年國防授權法案（National Defense Authorization Act）仍處於磋商階段，不過預定將納入數項旨在強化台灣軍力及台美合作的條款。

這份提案包含高達100億美元（約新台幣3080億元）的對台軍援，將授權從2023年到2027年，每年由國務院提撥多達20億美元的外交軍事援助性融資。雖然提案的措辭並未特別闡明應購買哪種武器，不過有要求國務院和國防部提出報告，說明台灣要採取哪些行動來嚇阻中國。

這項國防授權法案也涵蓋加快向台灣軍售的用字，直到台灣擔保受到中國的威脅已減弱。法案還允許美國減少10億美元的軍事裝備庫存，類似輸送武器給烏克蘭以對抗俄羅斯入侵時的程序。

依據這項措施，美國還會被授權建立一個區域性軍火儲備庫，美方將允許每年增加價值高達5億美元的資金，直到2025年為止。

這項關於台灣的廣泛立法是在聯邦參議院提出的條款一部分，包含在參院軍事委員會民主黨籍主席利德（Jack Reed）及共和黨領袖殷荷菲（Jim Inhofe）共同提出的一系列修正案中。參院未能通過其版本的國防法案，因此為了在參眾兩院都能過關的這份折衷方案是以閉門方式進行協商。

眾院軍事委員會民主黨籍主席史密斯（Adam Smith）表示，最終立法可能會在12月2日出爐。

這份年度國防授權法案被認為是勢必得通過的，因為法案授權加薪，並為身處險境的部隊支付費用。法案還為人員、武器採購和地緣政治制定政策。法案授權的資金仍須由國會提撥。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111201