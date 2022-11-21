美共和黨眾院領袖麥卡錫將訪台？吳釗燮：尚未正式接觸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北21日電）可望出任美國聯邦眾議院議長的共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表態有意訪台，外交部長吳釗燮今天在立院備詢表示，目前政府尚未跟麥卡錫正式就此接觸聯繫。

至於抗中立場鮮明的麥卡錫若出任美國議長，是否可能促使美國加速對台軍售？吳釗燮說，這部分目前還未看到相關跡象。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，吳釗燮列席備詢。

國民黨立委江啟臣詢問，麥卡錫是否可能在近期立刻訪台，吳釗燮表示，麥卡錫就任議長前需經內部選舉程序，非常忙碌，因此就任前應無時間訪台，就任後也要視其時間是否許可。

江啟臣追問，外交部是否已正式與麥卡錫接觸邀訪？吳釗燮說，目前還沒有跟麥卡錫有正式接觸，也還沒聯絡，因為麥卡錫現在還未就任議長。江啟臣詢問，麥卡錫就任後外交部是否會立刻發出邀請？吳釗燮表示，麥卡錫出任議長後會去瞭解相關狀況，因此目前還不確定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於美台軍售，吳釗燮說，目前「 台灣政策法案 」（Taiwan Policy Act）中涉及台灣安全的項目，是放在「2023國防授權法案」（NDAA）裡，但是否撥款軍援台灣65億美元，這部分金額尚未確定，還需視美國到底有多少經費能用來外援。

江啟臣詢問，美方對台軍援款將如何使用，是買美方認為台灣需要的武器，或是台灣主動想買的？吳釗燮表示，這部分因已涉及國防部職權，他不適合講，但的確是有跟美方在進行討論當中。（編輯：翟思嘉）1111121