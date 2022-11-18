美媒：參議員推動禁止政府與中國晶片商做生意

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國政治新聞機構Politico今天引述3名知情人士說法報導，聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默和共和黨籍參議員柯寧正努力遊說，希望禁止美國政府與中國晶片製造商做生意。

報導說，這兩位參議員希望將禁止聯邦政府採用中企製造半導體產品和服務的修正案，納入今年的「國防授權法案」（NDAA）最終版本。

據報導，這項措施將擴大第889條款（Section 889）規定；這項條款早已禁止政府機構與中國電信企業或使用其技術的承包商有業務往來。

報導還說，舒默（Chuck Schumer）和柯寧（John Cornyn）上個月設法將他們的提案納入參院版的「國防授權法案」，現在正努力想說服同僚相挺。

2023會計年度國防授權法案必須獲得參眾兩院批准，之後才能送交白宮由總統拜登簽署成為法律。

Politico報導，目前參眾兩院還在為這項法案的最終版本爭論不休，議員之間會為了讓哪些修正案納入而展開激烈的角力，他們都希望自己著重的優先事項列入這項重大法案。

目前不清楚舒默和柯寧的遊說行動是否會成功，但兩黨都認為聯邦政府與中企任何的業務往來必須有所限制。

路透社提到，拜登政府上月公布一系列出口管制措施，包括一項阻止中國在世界任何地方取得以美國設備製造的特定半導體晶片措施。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111118