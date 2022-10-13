外交部：台灣政策法部分條文納入國防授權法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北13日電）外交部今天表示，美國參議院「台灣政策法」有關台海安全議題部分文字，已經納入2023年的國防授權法案的參院版本，參眾兩院未來一個月會進行文字協商，11月中旬繼續審議。

外交部北美司長徐佑典今天在外交部例行記者會表示，9月14日美國聯邦參議院的外委會審議通過「台灣政策法」之後，有關台灣安全的部分，經過美國人士的相關討論之後，已經納入2023年的國防授權法案的參院版本，在這個禮拜聯邦參院的院會當中，就修正案已經做了討論，對於台海安全議題部分文字，大部分有被納入國防授權法案當中。

他說，眾院部分稍早已經通過，參、眾兩院會在未來1個月左右的時間，進行文字的協商，11月中旬國會復會之後，參院院會將繼續審議下一年度的NDAA（國防授權法），未來一個月的相關協調，美方也希望加速相關立法進程，這是年底之前，台灣方面比較關切的美國立法行動。

徐佑典解釋，台灣關切的部分是如何透過這部法案解決問題，例如武器的盡速取得、因應中國灰色威脅、提升台灣的不對稱戰力等，相關具體做法，會與美國國會的朋友繼續地討論。

他表示，非常高興看到美國國會這樣的友台情勢，看到美國國會持續透過來台訪問或者具體的立法行動，展現對台灣的關心與支持，外交部也會與駐美代表處共同努力穩健深化台美國會的關係，讓美國國會對台灣跨黨派的支持能夠持續升溫。（編輯：翟思嘉）1111013