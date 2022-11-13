拜習會將登場 美參議員相信拜登將堅定挺台

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美國民主黨籍參議員范霍倫12日出席台灣僑界活動，談到14日登場的「拜習會」時表示，總統拜登雖會在特定領域尋求與中國合作，但只要涉及捍衛台灣，相信他將維持上任以來一貫的堅定。（駐美代表處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年11月13日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）美中兩國領袖面對面會談14日登場，美國聯邦參議員范霍倫今天說，美方密切關注會議，總統拜登雖會在特定領域尋求與中國合作，但只要涉及捍衛台灣，相信他將一如既往堅定。

華府台灣同鄉會今天在華府附近的馬里蘭州舉行感恩節餐會，近日在期中選舉中連任、代表馬州的民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）應邀出席。

范霍倫致詞表示，就在幾週前，中國國家主席習近平史無前例地取得第3任期，外界沒理由認為他未來不會尋求第4、第5、甚至更長任期。現在習近平政策就是中國政策，全部由他說了算，這讓長期觀察習近平作為、在意自由民主及法治的人警鈴大作。

拜登（Joe Biden）預計14日在印尼峇里島20國集團（G20）峰會召開前夕，與習近平首次以美中領袖身分面對面會晤。范霍倫說，他知道拜登將一如既往，堅定支持台灣，對抗中國侵略及霸凌行徑。

范霍倫說：「我有信心拜登雖會在部分領域尋求（與中方）合作，但只要涉及捍衛台灣，他將維持上任以來一貫的堅定。」

范霍倫表示，為捍衛台灣、對抗中國霸凌，參議院未來幾週或幾個月，將積極推動「 台灣政策法案 」（Taiwan Policy Act）中能強化台灣防衛的條文；目前這部分被包在國防授權法案（NDAA 2023）內，預期年底前可望通過。

他說，「台灣政策法案」內含美國願提供台灣所需資源與軍備的清楚承諾，要讓台灣有能力自我防衛，變成一隻沒人敢吞下的「豪豬」。

同樣受邀出席餐會的駐美代表蕭美琴受訪談到「拜習會」時指出，台海的和平與穩定符合全球共同利益，所有為台海和平努力的相關互動，台灣都期待能達到區域安全、穩定及繁榮。

她說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，整個經濟復甦都需要在和平、安全與穩定的環境裡，相信這既是大家共同利益，也是共同努力的目標。

針對美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日指出「拜習會」後會向台灣簡報，蕭美琴說，按照往年慣例，台美之間溝通互動非常緊密，未來會持續這樣傳統，與美方維持密切溝通。（編輯：郭中翰）1111113