台灣政策法美立法難度高 涉軍事部分擬包裹國防授權法解套

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（中央社記者游凱翔台北22日電）美國參院外委會上週通過台灣政策法，涉外人士今天表示，由於將休會及期中選舉，要在有限時間內完成立法程序相當困難，因此參院幕僚向台灣透露，外委會、軍委會正溝通擬以修正案方式，把攸關軍事安全的法案包裹於國防授權法中通過。

美國聯邦參議院外交委員會14日以17票贊成、5票反對的高票，通過集結兩黨議員意見的修正版「台灣政策法案」，法案將送交參院全院審理，但須在這屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

涉外人士今天表示，此法案的特別之處在於是由參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）提出，原因在於過去迄今很少有法案是由主席親自提出，甚至還獲得兩黨一致支持。

涉外人士指出，台灣政策法包括外交、軍事安全與經貿領域，法案內容透過納入過去約13名不同議員提出或支持的法案及決議案成為旗艦型法案，但未來這個案子會怎麼走，目前仍眾說紛紜。

他解釋，參院外委會早在法案還沒被提出前已向台灣提到，因為接下來10月休會、11月期中選舉等因素，在有限時間內要完成立法程序相當困難，但無論如何梅南德茲都盼望在他擔任主席任內，藉此法案展現對台灣的支持。

至於解方，涉外人士提到，由於不預期參院的院會將在年底會期結束前排入投票議程，因此參院外委會幕僚就提及，會用修正案的方式，將台灣政策法案中有關軍事安全的議題包裹在國防授權法案（NDAA）或撥款法案通過，且國防授權法在過去60年來都是在年底前通過。

針對以修正案的方式通過，是否單純為時間排程上的技術問題，或是受到中國壓力導致。知情人士解釋，台灣政策法案的內容包括軍事、外交與經濟，若要全力推動，必須得經參院外委會、軍委會、財委會審查後再送到院會討論，且在眾院同樣要經過3個委員會審查，「具有非常高的難度」。

他也提到，法案的通過原本具鼓舞人心作用，但過去幾天看到很多媒體及專家撰文，將風向帶到台灣政策法案將加劇台海緊張、台灣成美中籌碼，甚至將台灣置於險境等。就外交部的立場來看，大家都很清楚造成台灣威脅的是中國，不管是美國的行政部門或國會議員，過去以來一直想方法幫助台灣，因此對部分人士的說法不以為然。

針對美國行政部門在參院外委會審議法案前，公開表達對部分條文內容的擔憂，被視為「反遊說」之舉。知情人士指出，美國行政部門與國會的立場都是支持台灣的，因為在法案提出後，行政部門積極與國會溝通，並討論怎麼做才能有效幫助台灣。

台灣政策法案中的軍事部分，包括「在軍備移轉上以主要非北約盟友同等方式對待台灣」、「提供4年45億美元無償軍援，加碼第5年20億美元建立美台軍事合作機制」；另外，國防授權法案是美國國會每年必定會通過的法案，法案規範美國防年度預算、政策及與各國的國防外交關係。（編輯：張良知）1110922