學者：台灣政策法案條文修正 實質援助待遇不變

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（中央社記者游凱翔台北15日電）美國參院外委會14日通過台灣政策法案，版本略有修正。學者分析，其中，軍備移轉以北約盟友同等方式對待，相較原條文「賦予主要非北約盟友地位」，修正條文在名詞上迴避台灣主權問題，但實質待遇與援助仍不變。

美國參議院外委會通過備受矚目「台灣政策法案」，被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，欲在外交、軍事等多領域提升美台關係。法案將交由參院全院審議。，包括移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。

但通過版本有部分修正，根據參議院外委會辦公室提供資料，修正版法案移除賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位的要求，改成在軍備移轉上「以MNNA盟友同等方式對待台灣」；另外，原法案條文僅計劃未來4年提供台灣45億美元外國軍事融資資金，修正版本不僅保留這部分，還指明是無償軍事援助，且加碼第5年提供20億美元，展現對台灣防衛能力的重視。

國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室告訴中央社記者，從正式盟友到同等對待，在名詞上迴避是否承認台灣主權的問題，但實質待遇及援助方式不變。

沈明室提到，美國對台軍售有等級之分，一為包含北約的重要盟國，二為非北約的重要盟國，三為一般盟國，過去台灣屬第三順位的一般盟國，但修正後更具代表意義，可預期美國對台軍售或援助，將更即時甚至預先部署，並讓台灣的地位等同北約國家。

沈明室說，未來這項法案若在全院審議通過，且行政部門也據此實施，將對未來台美軍購、軍事合作產生關鍵性影響，且具備法源依據。

但他指出，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）8月23日會晤中國駐美大使秦剛時，秦剛提及，「若台灣政策法案通過，美中關係將全面瓦解」，雖然美方不一定理會中國的警告，但未來中國可能進一步採取制裁措施，甚至持續對台軍演，未來值得觀察，台灣也應預先完成因應準備。

淡江戰略所助理教授林穎佑接受中央社訪問表示，這項法案內文會經過修改，代表美國還是遵守其一貫的兩岸立場，或者不輕易碰觸兩岸間政治，但會透過相關法案達到看似有實質幫助，而美國之所以通過這項法案，他個人認為，也是與美國接下來的選舉有關。

林穎佑解釋，中國8月初於台灣周邊軍演並實彈射擊東風系列彈道飛彈時，相較過往美國在台海危機時出動航空母艦，讓許多人認為「美國是否比較軟弱」，因此美方透過法案的通過彰顯立法部門相當挺台，也盼藉此取得選票；但這項法案於外委會通過後，仍待全院通過等程序要進行，因此可持續觀察，但不要過於樂觀。

國防院學者蘇紫雲告訴中央社記者，移除「主要非北約盟友」，改成在軍備移轉上「以北約盟友同等方式對待台灣」，讓台灣能符合更高等級軍售及軍事合作地位，又避開繁複主權用語認定的羈絆，可協助台灣快速強化防衛能力。

至於軍事援助，蘇紫雲表示，原條文提供總額45億美元（2023年度提供2.5億美元、2024年7.5億元、2025年15億元、2026財年20億元）的軍購融資，並要求在12年內償還，以加強台灣防衛能力，但最後通過版本改為不必償還的軍事援助，無論如何，等於間接認定2027年前為中共可能攻台的高危險期。

蘇紫雲提到，在強化台灣防衛能力部分，美方首次將「長程精準火力」列入，這也是美方以往在「不對稱戰力」從未提及的部分，意指射程更遠的飛彈將有望納為對台軍售選項。（編輯：郭無患）1110915