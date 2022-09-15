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美參院外委會審議通過台灣政策法案 外交部盼本會期促成立法

2022/9/15 12:31（9/15 13:24 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國參議院外委會審議通過「台灣政策法案」，外交部今天表示感謝，並指出，將與美國國會、行政部門維持緊密溝通，希望在本屆美國國會的有限會期中，促成這項立法往前推進。

美國參議院外委會14日通過2022年台灣政策法案，接下來將送交參院全院審理，但須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能送交美國總統簽署後生效。

外交部今天舉行例行記者會，副發言人崔靜麟回應媒體詢問時表示，美國參院外委會通過台灣政策法案，表達對全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、台灣國際參與、反制中國脅迫等重大議題的堅定支持。

外交部表示，對於美國國會再次以具體行動展現跨黨派對台灣的友好力量與支持，以及兩位提案議員參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在過程中所展現的積極參與與領導，外交部表達最誠摯的感謝。

美國行政部門曾表達對部分條文有疑慮，參院外委會通過版本作出部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、並移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。

外交部表示，將持續關注台灣政策法案的後續進展，並將與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待在本屆美國國會的有限會期中，能夠促成這項立法往前推進，以及不斷深化台美友好的夥伴關係。（編輯：郭無患）1110915

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