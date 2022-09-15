美參院外委會通過台灣政策法案 柯文哲：是好事

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）美國參議院外委會審議通過「台灣政策法案」。台北市長柯文哲表示，台灣本來就不應被屏除在國際秩序之外、通過是好事，但等到美國總統簽署還要很久、未知數多。

美國參議院外委會14日通過2022年台灣政策法案，接下來將送交參院全院審理，但須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能送交美國總統簽署後生效。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天出席台北市全民國防教育訓練中心揭牌儀式，媒體聯訪被問及此事時表示，台灣是國際社會一分子，本來就不應當被屏除在國際秩序之外，法案通過是好事。

柯文哲說，這案子現在是在外交委員會通過，先經過美國參議院通過再送到眾議院，最後要總統簽署才能真正落實與執行，所以其實時間還很久，中間條文會怎麼改都還是未知數。

柯文哲指出，法案通過是一回事、如何執行是另外一回事，後續發展要保持嚴謹態度追蹤，更重要是國內自己的準備，也就是為何要成立「台北市全民國防教育訓練中心」，勿恃敵之不來，恃吾有以待也。

媒體追問，正值選舉期間，法案通過會不會引來中國大陸報復，或是讓「抗中保台」論調有發揮空間。柯文哲重申，台灣應當在國際上被看到、應當參加國際社會，「但實際執行，不是一次把所有藥吞進去」，否則反而有害。

由於柯文哲曾說「保台不需要抗中」，民進黨副秘書長林飛帆說這是典型失敗主義、投降主義言論。柯文哲今天反擊「像我們這一種每一天被抹紅才是真正有在做實際準備」，國防教育中心包括訓練課程、調訓計畫、公務員任務編組、還要跟軍方要合作等，都是大學問，俄烏戰爭給台灣很多啟示、該準備的要準備，「我最討厭每天喊口號但什麼事情都不做的」。

另方面，北市府規劃敬老愛心卡剩餘經費回饋長輩，每人靠卡有新台幣660元儲值金，被國民黨團指控是選前政策買票。

柯文哲澄清，本來每名長者每個月有480點可搭捷運等，不過疫情期間使用量下降，為了不要占人家便宜，也考慮到這波疫情高峰大概在16日到26日之間，過去之後，配合振興方案，把今年每個月敬老卡沒用完餘額再用二備金補一點，取個吉利數字660元發放。

柯文哲表示，政策都有事先規劃，不要把它當作買票 ，「我們都有政策論述的，放心好了」。（編輯：方沛清）1110915