美參院外委會通過台灣政策法案 朱立倫：樂見其成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北15日電）美國參議院外委會今天通過「台灣政策法案」，國民黨主席朱立倫表示，感謝美國國會議員長期以來對中華民國、台灣的支持；只要能夠提升台美實質關係，增進區域安全和平，都表示歡迎，也樂見其成。

美國參議院外交委員會今天高票通過「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），但通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。

朱立倫上午在出席2022中國宗教徒協會80周年慶祝大會前受訪表示，感謝美國國會議員長期以來對中華民國、台灣的支持，尤其是展現出台美之間的友誼，只要能夠提升台美實質關係，增進區域安全和平，都表示歡迎，也樂見其成。

是否憂心會激怒對岸，朱立倫僅再次強調，只要對於台美實質關係的提升，增進區域安全維護，都表示歡迎。

對於國民黨開除登記參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦，鍾東錦將向法院提出「確黨員資格存在的訴訟，並控告國民黨秘書長黃健庭涉嫌意圖使人不當選，朱立倫則說，每一位黨員都是同志、家人，國民黨不會想要開除任何一個同志。

朱立倫指出，但政黨的黨紀、黨綱非常重要，他身為總教練，唯有維護黨紀、黨綱，讓團隊發揮戰力，團結一致對外，才是關鍵，所以還是要堅持黨紀與黨綱；談到苗栗的情勢，朱立倫說，還是在做好一方面維護黨紀、黨綱，一方面整合地方，大家都希望團結一致、爭取勝選。

前立法院長王金平今天也出席了這場慶祝大會，由於媒體報導，王金平日前與國民黨台北市長參選人蔣萬安餐敘時，曾對蔣萬安說別像貴公子不夠接地氣，他在受訪時澄清，餐敘時他並沒有批評蔣萬安是貴公子，是有人建議蔣萬安除了重視年輕人，其他各年齡層也應要加強，大家一起參與才對。

談起國民黨整體選情，王金平表示，應該還不能說非常明朗，但也不會差到哪裡去，還是寄予相當的厚望。（編輯：蘇龍麒）1110915