美參院台灣政策法案新版 蕭美琴：關注安全議題

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美參院外委會14日通過台灣政策法案，但部分內容調整。駐美代表蕭美琴表示，部分是立法技術，另有部分議員認為現應聚焦安全議題。討論過程顯示對台灣安全的關心。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年9月15日

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（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國參議院外委會今天通過「台灣政策法案」，但部分內容調整。駐美代表蕭美琴表示，部分是立法技術，另有部分議員認為現應聚焦安全議題；討論過程顯示對台灣安全的關心。

美國參議院外交委員會今天下午高票通過「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），但通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。

蕭美琴接受媒體訪問時指出，法案討論過程中，許多議員表達對台灣的堅定支持，議員們也許在路徑上有不同看法，但都對台灣長期與堅定支持，對此她表達感謝之意。

對於駐美代表處更名改為「國會意見」的建議性表達，並刪除美國在台協會（AIT）處長任命須參議院同意的要求，立法委員出身的蕭美琴表示，立委常想以決議文決定行政部門政策，但憲法體制上有權責分工，國會議員對政策走向有其重要意見。

蕭美琴指出，這樣的調整一部分是立法技術，另一部分是有議員認為現在應該聚焦在台灣安全議題，因此調整優先順序，但討論過程中各種意見都顯示對台灣安全的關心，「這一點深切感受到」。

「台灣政策法案」通過可以預料北京必然會表達不滿，蕭美琴說，「好像每一天都有什麼事會讓他們發怒」，但區域和平穩定對所有人有利，包含中國，各方都應有共同認知，共同致力於維護區域和平穩定。台灣已多次表示致力於維持現狀，現狀維持有利於和平穩定。

正率領立法院台美國會議員聯誼會訪問團到美國國會訪問的立委陳以信則表示，這次在國會也聽到許多對此法案的討論，美國行政部門也有不同意見，尊重美國國會立法過程。他期待看到台美雙方有正面發展，法案最終都是對台灣有利的。

美國眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）今天在被問到「台灣政策法案」時表示，美台關係十分重要，必須確保台灣得以自我防衛，能有強健的經濟，能不受中共霸凌。

至於眾院是否會提出類似法案，夏波表示，多年來眾院有許多與台灣相關的不同法案，也有部分眾議員正在思考類似法案，但目前尚未推出計畫。

「台灣政策法案」在參院外委會通過後，將送參院院會討論表決。眾院可以接受參院版本或是推出眾院版本，在經過委員會審議表決通過後送眾院院會表決。若眾院選擇推出眾院版，由於參眾兩院版本不同，在各自院會通過後，將需經兩院協商達成共同版本，並再經參眾兩院各自表決通過後，才會送交白宮交由總統簽署生效。（編輯：林憬屏）1110915