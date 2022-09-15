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美參院外委會通過台灣政策法案 重整美對台政策

2022/9/15 04:41
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（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）美國參議院外委會今天通過備受矚目的「台灣政策法案」，法案被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，欲在外交、軍事等多領域提升美台關係。法案接下來將送交參院全院審議。

參議院外交委員會今天下午召開工作會議，審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）、2022年度國務院授權法案及多項人事案。

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歷經約2小時討論，由兩黨22位參議員組成的外委會通過「台灣政策法案」，成功推進這部被參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）兩位提案人譽為繼「台灣關係法」後，最全面重整美國對台政策的法案。

梅南德茲會後受訪表示，通過版本僅有些微修改，主要是象徵性部分，包括駐美代表處改名、美國在台協會（AIT）處長任命需參院通過部分改爲建議性質，但實質內容都有保留。（編輯：陳正健）1110915

梅南德茲
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