台灣政策法案 國台辦：違反一中原則陸堅決反對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京14日電）針對美國參議院外委會將審議「台灣政策法案」，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，台灣問題「純屬中國內政」，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，陸方堅決反對。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答陸媒提問時，作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，台灣問題「純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉」。美國國會議員「炮製」涉台議案，「嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反『一個中國原則』和三個中美聯合公報規定」，陸方堅決反對。

朱鳳蓮又說，「民進黨當局不擇手段，拉攏美國國會議員，搞涉台議案，為其台獨圖謀不會得逞」。

美國參議院外交委員會預定台北時間15日凌晨2時30分召開工作會議，審議備受外界關注的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）等多項議案。

「台灣政策法案」長達107頁，集結近年涉台法案重點。內容包括推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經參議院同意，職稱也應改成「代表」（Representative）。

為強化台灣防衛能力，法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金；同時，法案也將賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，讓台灣能獲得軍事、經濟特別待遇。

基於上述內容觸及中國對台政策紅線，外界預期，「台灣政策法案」若獲通過，可能引發中國大陸方面強烈反彈。（編輯：陳沛冰）1110914