美兩黨參議員提台灣政策法案 全面提升台美關係

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（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天表示，美國參議員提「2022年台灣政策法案」，內容涵蓋全面提升台美關係、反制中國威脅等重大議題，外交部對此誠摯感謝，也強調將與美國國會、行政部門密切合作，促進印太區域和平穩定。

外交部發言人歐江安下午告訴中央社記者，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參院預算委員會共和黨首席議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於美東時間16日聯名提出「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）。

歐江安指出，法案內容多元，涵蓋全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等重大議題，且納入近年美國國會多項友台法案重要內容，是美國會近年深具代表性的旗艦型挺台法案，並由民主及共和兩黨重量級參議員領銜提出，彰顯美國國會跨黨派的高度共識與堅定支持，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安表示，梅南德茲、葛蘭姆今年4月曾訪問台灣，返美後立即提出這項法案，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部將持續關注這項法案後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，穩健深化台美關係，促進台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：林興盟）1110617