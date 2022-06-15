美國國務院：台灣海峽是國際水域 軍艦將照常通行

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美國6月14日支持台灣在台灣海峽是國際水域，適用國際法「公海自由」原則的說法。圖為美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號4月26日通過台灣海峽。（圖取自美國海軍第七艦隊網頁c7f.navy.mil）

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國今天支持台灣在台灣海峽是國際水域，適用國際法「公海自由」原則的說法，進一步抵制中國對這條戰略通道的主權聲索。

路透社報導，近年來，美國軍艦，有時還有來自英國和加拿大等盟國的軍艦，數度駛過台灣海峽，激怒北京。

中國外交部13日表示，中國對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，還說「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說」，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在致路透社的電郵中表示：「台灣海峽是一條國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。」

普萊斯補充說，台灣海峽的和平穩定對世界有長遠的利益，「我們認為，這對更廣大印太地區的安全與繁榮極為重要」。

此外，普萊斯重申，美國十分關切中國「針對台灣的侵略性言論和脅迫活動」，表示美國「將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽」。

針對中國宣稱台灣海峽不是國際水域，台灣方面駁斥為「謬論」，強調台灣海峽是國際水域，適用國際法的「公海自由」原則。

外交部發言人歐江安表示，台灣向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，台灣理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益。

歐江安強調，中方此舉無助於降低區域緊張情勢，台灣將持續與理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定與繁榮。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110615