中國主張台海非國際水域 分析：鷹派喊話成分多

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國軍方近幾個月多次向美方主張，台灣海峽不是國際水域。專家分析，軍方鷹派喊話成分多，力求軍方表現也為了鞏固內部，這是北京單方面認知，不會被國際社會接受。

外媒報導，根據消息人士透露，中國軍方官員近幾個月來與美方會晤時，多次聲稱台灣海峽不是國際水域，對於美國的國際法觀點提出異議，這引起拜登政府內部擔憂。

美國和其主要盟國認為台灣海峽大部分構成國際水域，他們經常派遣海軍艦艇通過水道。中國長期聲稱台灣海峽是其專屬經濟區一部分，抗議美國在台灣海峽的軍事行動，但是該海域的法律地位先前並非其與美國官員會晤時經常談論的話題。

中華戰略前瞻協會研究員林穎佑認為，中國在俄烏戰爭上學習到一些事情，他們看到美國、北約國家沒有實質出兵，而是透過其他方式協助烏克蘭抵禦俄羅斯，才使得這場戰爭可持續到現在。中國主張台灣海峽非國際水域，除了清楚地向美方表達不滿外，也是明確告知對方，這一區域都不要美方軍艦過來，不要輕易插手台海局勢。

林穎佑表示，中共20大會在下半年舉行，軍方鷹派角色傳遞美方強硬訊息，對軍方來說是一個表現的機會，也是鞏固自身利益的一種方式。

林穎佑提到，目前中國最為棘手的問題就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和經濟疲軟，這導致內部社會有些波動；樹立一個對外一致目標，可以達到民族情感投射效果，不滿情緒可以獲得一些轉移和宣洩。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲指出，中國軍方主張台灣海峽非國際水域是單方面認知，這是違反國際法的說法，不會被國際社會所接受。中國這樣的說法站不住腳，用來表達北京對於美國軍艦穿越台海的不滿成分較大，可以說宣示意義大於實質意義。

蘇紫雲說，中國外交部長王毅先前出訪太平洋島國可見中國對於海權布局的積極和耐心。有媒體消息指出中國003型航空母艦即將下水，在這個時間點主張台灣海峽非國際水域，或也可視作中國在海權訴求上試圖提出談判籌碼。（編輯：唐佩君）1110613