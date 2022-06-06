日本財經改革方針 罕見加註台海和平穩定重要性

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（中央社台北6日電）日本執政黨自民黨政務調查會全體會議今天通過今年「經濟財政營運及改革的基本方針」（骨太方針）。會上提出的修正案罕見加註「台灣海峽和平穩定重要性」的表述。

日本朝日新聞報導，自民黨政務調查會召開全體會議，會議上提出的修正案顯示，有關外交暨安全保障領域，加註了5月美日領袖峰會聯合聲明所記載的「強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決」的文字表述。

自民黨黨內在討論時，考慮到中國造成「台灣有事」（武力犯台）一事，有人主張應該明確記載日本將與台灣深化合作；但有人認為日本與台灣沒邦交、擔心會刺激中國，最後決定以說明美日峰會內容的形式表述。

政務調查會事務局長木原稔表示，骨太方針載入與台灣有關的表述，實屬罕見。今天政務調查會的會議上，也有一部分的人要求這樣的表述應從註釋「升格」載入本文，最後交由政調會長高市早苗決定。

有關防衛力（國防力）的強化，原案無記載的期限，本月3日，明載入「5年以內」要加強防衛力，且在本文記載著國防預算要提高至「比照北大西洋公約組織（NATO）各國國防預算為國內生產毛額（GDP）2%以上」的標準。

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前首相安倍晉三等人向自民黨提出建言指出，以北約各國國防預算對GDP占比目標（2%以上）為參考，期待日本5年以內達到必要的預算水準目標。

日本「骨太方針」是指出政權的重要課題及翌年度預算編列方向性的方針，正式名稱是「經濟財政營運及改革的基本方針」。這是跨越省廳（部會）的利害，由首相官邸主導，以推動改革，因此由首相擔任召集人的經濟財政諮詢會議於每年6月左右擬定方針。「骨太方針」始於2001年度小泉純一郎執政時。（編輯：馮昭）1110606