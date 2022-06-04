日相岸田可能首次出席北約峰會 協調應對台海局勢

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本共同社引述不具名消息人士說法報導，首相岸田文雄可能參加本月底舉行的北約峰會。政府官員盼日相的出席能強化與歐美協調，因應台海可能的突發狀況以及烏克蘭危機。

路透社報導，儘管岸田文雄一再譴責俄羅斯對烏克蘭犯下所謂的「戰爭罪」，他若出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，仍代表一種不尋常的激進立場，有別於以往。

根據共同社，日本政府官員希望，岸田參加北約峰會能強化日本與美國和歐洲國家的協調，以應對俄羅斯入侵烏克蘭以及台灣海峽可能出現的突發狀況。

鑒於日俄數十年來的領土糾紛，以往日本領導人在對俄關係上一向保持謹慎。

政府發言人表示，官員在6日以前無法對共同社報導發表評論。

北約峰會預定本月29日至30日在西班牙首都馬德里舉行，可能和日本參議院7月10日大選前的競選活動衝突。

共同社引述政府消息人士說法報導，岸田將在考量參議院選舉前的政治情勢後，做出是否出席北約峰會的最終決定。

報導引述消息人士說法指出，岸田文雄若與會，將被視為國際社會在烏克蘭危機上團結一致的有力訊息。

北約已邀請日本、澳洲、紐西蘭和南韓以亞太地區夥伴的身份，一起參加這場峰會。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110604