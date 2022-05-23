日美領袖聯合記者會 強調台海和平穩定重要性

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天談到台灣問題時說，與來訪的美國總統拜登確認日美基本立場並未改變，台灣海峽和平與穩定重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，促和平解決兩岸問題。

日本放送協會（NHK）報導，正在日本訪問的拜登（Joe Biden），今天上午跟岸田舉行領袖會談，兩人會談後舉行工作午餐，並在當地時間下午2時15分過後共同出席聯合記者會。

岸田在聯合記者會致詞前特別用英文向身旁的拜登說：「Joe, welcome to Japan.」

岸田說，烏克蘭情勢對印度太平洋地區可能帶來的影響也引發討論；有關中國的部分，日本在關注最近中國海軍活動及中俄共同軍事演習等動向的同時，「強烈反對在東海與南海藉由武力片面改變現狀的嘗試」。

岸田還說，對因應包括人權問題在內等跟中國有關的各項課題，他和拜登也同意日美將緊密進行合作。

談到有關台灣部分，岸田說，雙方確認日本與美國的基本立場並未改變，在強調「台灣海峽的和平與穩定重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺的要素」的同時，也催促和平解決兩岸問題。

岸田說，在地區安全保障環境進一步日趨嚴峻之際，他和拜登再度確認有必要儘速強化日美同盟的嚇阻力與因應能力。

他說，已表明將相當程度增加編列代表根本強化日本防衛能力的防衛預算決心，獲得拜登強烈支持；和拜登在深化擴大日美安全保障及防衛合作方面達成一致看法。

岸田說，拜登在會談中也再度表明對防衛日本的承諾，為確保未來也將持續讓「擴大嚇阻」不被撼動，雙方同意日美間將進行包括部長層級在內更為緊密的意見溝通。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110523