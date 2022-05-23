日美深化合作 7月擬舉行經濟版「2加2會談」

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天說，日美雙方將在經濟層面更進一步擴大與深化合作關係，他與美國總統拜登同意將在今年7月舉行所謂經濟版的「2加2會談」，由雙方外交及經濟部長參與。

日本放送協會（NHK）報導，正在日本訪問的拜登，今天上午跟岸田舉行會談，兩人中午舉行工作午餐，並在當地時間下午2時15分過後共同出席聯合記者會。

岸田在聯合記者會上說，他在會談中向拜登表示，包括負有國際社會和平與穩定主要責任的安全理事會在內的聯合國，有改革及強化的必要性，拜登對此表示認同。

岸田說，拜登也表明，如果安理會能被改革，支持日本成為常任理事國。

岸田說，作為這次會談成果的共同聲明已發布，聲明在不忘目前烏克蘭情勢與印度太平洋戰略重要性的同時，是以發展並維持自由且開放國際秩序為目標的日美共同戰略。

他說，日美將以堅定不移的決心，致力實現自由且開放的印度太平洋，及基於自由且開放的規則建構的國際秩序。

岸田也表示，日美雙方將在經濟層面更進一步擴大與深化合作關係，他與拜登都同意將在今年7月舉行所謂經濟版的「2加2會談」，由雙方外交及經濟部長參與。

有關北韓問題，岸田說，跟拜登都認為北韓試射彈道飛彈及核試驗令人感到嚴重憂慮，雙方也確認日美及日美韓將進一步緊密合作因應。

談到北韓綁架日本人問題時，岸田說，為了儘快解決這個問題，他再度請求美方能全面理解與協助，獲拜登強而有力的支持。

至於烏克蘭情勢，岸田說，有關俄羅斯殘暴侵略，他跟拜登再度確認「絕不容許在任何地方以武力片面改變現狀的嘗試」，並確認將全力支援烏克蘭政府與國民。

岸田說，在包括最先進半導體開發在內的經濟安全保障領域，及在太空等相關的具體合作方面，日美也達成一致看法。

他說，特別是受到俄羅斯侵略烏克蘭造成能源與食物供應狀況大幅惡化，日美都同意將跟以七大工業國集團（G7）為主的有志一同國家，及國際機構進行合作因應。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110523