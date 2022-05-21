拜登尹錫悅聯合聲明：台海和平穩定攸關印太安全

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（中央社首爾21日綜合外電報導）美國總統拜登今天與南韓新任總統尹錫悅首度進行高峰會，兩國都表達了維護台灣海峽和平穩定的重要性，強調這是印太區域安全與繁榮的基本要素。

在韓國進行訪問的拜登今天下午在龍山總統府與尹錫悅會談，會後發表聯合聲明。

聲明指出：「兩位總統重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，是印太區域安全與繁榮的基本要素。」

兩國同意加強對北韓的威懾，並且在網路安全、核能、區域安全和供應鏈等一系列措施上擴大合作。

路透社報導，在聯合聲明中，兩位領導人矢言擴展聯盟關係，以因應北韓問題，同時也對與平壤對話保持開放態度。

聲明指出，考量到平壤「詭譎多變的威脅」，拜登和尹錫悅「同意開始討論，把在朝鮮半島及週邊地區聯合軍事演習和訓練的範圍與規模擴大」。

另外，兩國也對北韓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急遽升高表示憂心，並且重申對平壤提供援助的立場。

聯合聲明指出：「兩位領導人對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）近日爆發COVID-19疫情表示憂心。大韓民國和美國願意與國際社會合作，對DPRK提供援助，以對抗病毒。」（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110521