更多編輯台推薦新聞：
影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟
運動

影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三總開設松機篩檢站可看診領藥 日採檢量能2000人
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300

拜登尹錫悅聯合聲明：台海和平穩定攸關印太安全

2022/5/21 17:04（5/21 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登（右1）21日與南韓新任總統尹錫悅（左1）首度進行高峰會。（韓聯社）
美國總統拜登（右1）21日與南韓新任總統尹錫悅（左1）首度進行高峰會。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾21日綜合外電報導）美國總統拜登今天與南韓新任總統尹錫悅首度進行高峰會，兩國都表達了維護台灣海峽和平穩定的重要性，強調這是印太區域安全與繁榮的基本要素。

在韓國進行訪問的拜登今天下午在龍山總統府與尹錫悅會談，會後發表聯合聲明。

聲明指出：「兩位總統重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，是印太區域安全與繁榮的基本要素。」

兩國同意加強對北韓的威懾，並且在網路安全、核能、區域安全和供應鏈等一系列措施上擴大合作。

路透社報導，在聯合聲明中，兩位領導人矢言擴展聯盟關係，以因應北韓問題，同時也對與平壤對話保持開放態度。

聲明指出，考量到平壤「詭譎多變的威脅」，拜登和尹錫悅「同意開始討論，把在朝鮮半島及週邊地區聯合軍事演習和訓練的範圍與規模擴大」。

另外，兩國也對北韓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急遽升高表示憂心，並且重申對平壤提供援助的立場。

聯合聲明指出：「兩位領導人對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）近日爆發COVID-19疫情表示憂心。大韓民國和美國願意與國際社會合作，對DPRK提供援助，以對抗病毒。」（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110521

延伸閱讀
拜登：美韓共同威懾北韓 維持印太開放拜登晤尹錫悅 將設法打破北韓外交僵局拜登展開亞洲行 參訪三星凸顯重視晶片供應問題拜登抵韓首訪三星工廠 美韓技術同盟揭幕拜登訪日韓看半導體 王美花：不影響台供應鏈重要性拜登就任後首度亞洲行 與中國互別苗頭意味濃拜登亞洲行 美專家預期將傳達挺台立場
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀