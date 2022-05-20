拜登亞洲行 美專家預期將傳達挺台立場

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）美國外交專家預期，總統拜登訪問亞洲與盟邦領袖會談時，中國將是焦點議題。美日可能討論如何嚇阻共軍犯台，四方安全對話將表明區域各國會在中國侵略時支持台灣。

拜登預定20日出訪韓國及日本，分別與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，期間在東京與日本、印度和澳洲領袖召開四方安全對話（Quad）第2次實體峰會。這是拜登去年1月上任以來首次亞洲行。

美國智庫外交關係協會（CFR）亞太資深研究員史密斯（Sheila Smith）今天在視訊媒體簡報表示，日本將俄軍2月入侵烏克蘭視為基於規則的國際秩序受挑戰，可能更積極援助烏克蘭，提供頭盔、飛行夾克等軍事裝備，這將是美日峰會日方目標之一。

她認為，美日領袖也將持續協調，確保俄烏戰爭相關風險不致影響美日協同為台海危機未雨綢繆。雙方會談可能聚焦中國，開始嚴肅討論如何嚇阻北京對台進犯。

去年4月，拜登在華府會見時任日本首相菅義偉，雙方在聯合聲明中首次明確關切中方影響印太地區和平繁榮的行為，反對以經濟等手段脅迫他國、企圖改變東海現狀及非法聲索南海主權，並強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

史密斯說，日本肯定很擔心中方強化軍事實力，特別是運用軍力施壓台灣，這次美日聯合聲明可能再度提及台海局勢。

她表示，日本有自己的對中政策。中國國家主席習近平原訂2020年4月訪問日本，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行而喊卡，改善關係的外交嘗試隨之擱置，「我不認為日中雙邊關係短期內會朝改善方向發展」。

至於四方安全對話，CFR印度、巴基斯坦及南亞資深研究員米勒（Manjari Chatterjee Miller）表示，拜登政府雖淡化安全色彩，強調多邊經濟合作等層面，但官員說拜登此行將展現民主與開放社會團結一心，表明區域各國將在中國侵略時支持台灣。

米勒說：「四方安全對話聲明也許不會點名中國，我也不預期會有，但肯定會展現支持。中國對此心知肚明。」（編輯：郭中翰）1110520