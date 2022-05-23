美日峰會聯合聲明 重申台海和平穩定重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國總統拜登（左）23日與日本首相岸田文雄（右）在東京舉行會談。之後發表聯合聲明，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京23日專電）美國總統拜登今天與日本首相岸田文雄在東京會談後的聯合聲明指出，有關台灣，美日的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素。

聯合聲明在言及美日因應日益嚴峻的區域安全保障環境的課題時提到台灣。聲明顯示，拜登與岸田這兩位領袖認為，有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。

對於中國不顧區域的擔憂聲音，最近以不透明的形式與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全保障協定一事，拜登和岸田皆表憂慮。此外，對於香港的動向及新疆維吾爾自治區的人權問題，兩人都深感憂慮。兩人強調，包含領袖層級在內，與中國進行坦率的溝通很重要。兩人也表示，在共享共通利益的領域，在可行的情況下願與中國合作。

美日聯合聲明記載，拜登與岸田要求中國與國際社會一同就俄羅斯對烏克蘭採取的行動予以明確的譴責。對於中國持續做出包含以經濟及其他方式壓迫、做出與依據規則的國際秩序不符的行動，拜登與岸田對此進行討論。

拜登與岸田也關注中國增強核能力，要求中國減少核風險，提高透明性，對裁軍做出貢獻。兩人一致認為，要合作加強為維持區域的和平與穩定的嚇阻力，強烈反對在東海有任何試圖片面改變現狀的作為。

對於中國在南海的不法海洋權益的主張、填土造地軍事化及威脅壓迫式的活動，拜登與岸田都再度表達強烈反對，同時強調應遵守符合聯合國海洋法公約（UNCLOS），包含航行及空中飛行自由的法治。

有關推動「自由開放的印度太平洋」，拜登與岸田認為，不管歐洲是否正處於危機中，印太地區對全球的和平、安全及繁榮極為重要，兩人都同意要一同推動自由開放的印太共同願景。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

岸田歡迎美國的「印太戰略」；拜登則強調美國對印太地區堅定的承諾，同時強調這戰略可確實做好資源分配。

拜登與岸田都同意東南亞國協（ASEAN）整體性及中心性的重要性，強調「四方安全對話」（Quad）、AUKUS澳美英三邊安全協議及其他多邊論壇的重要。兩人都強調與歐洲、加拿大等其他地區理念相同的夥伴合作的重要性。（編輯：韋樞）1110523

美國總統拜登（圖）與日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開聯合記者會。在回應媒體提問時，拜登表示若中國武力犯台，美國會動用武力軍事防衛台灣。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月23日