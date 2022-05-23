拜登稱中若侵台將武力防衛 府：續展現自我防衛決心

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美國總統拜登（圖）與日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開聯合記者會。在回應媒體提問時，拜登表示若中國武力犯台，美國會動用武力軍事防衛台灣。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月23日

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（中央社記者葉素萍台北23日電）美國總統拜登今天稍早表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。總統府發言人張惇涵說，台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

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拜登今天稍早表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。但之後白宮官員表示，對台政策沒有改變。

張惇涵向媒體表示，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。（編輯：蘇志宗）1110523