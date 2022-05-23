更多編輯台推薦新聞：
國中會考111年試題及解答一覽
生活

國中會考111年試題及解答一覽

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡
生活

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

拜登稱中若侵台將武力防衛 府：續展現自我防衛決心

2022/5/23 18:16（5/23 18:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登（圖）與日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開聯合記者會。在回應媒體提問時，拜登表示若中國武力犯台，美國會動用武力軍事防衛台灣。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月23日
美國總統拜登（圖）與日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開聯合記者會。在回應媒體提問時，拜登表示若中國武力犯台，美國會動用武力軍事防衛台灣。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北23日電）美國總統拜登今天稍早表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。總統府發言人張惇涵說，台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

拜登今天稍早表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。但之後白宮官員表示，對台政策沒有改變。

張惇涵向媒體表示，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。（編輯：蘇志宗）1110523

延伸閱讀
拜登稱中侵台美將武力防衛 白宮稱對台政策不變美日峰會聯合聲明 重申台海和平穩定重要性分析：拜登訪日意在確認擴大嚇阻 也對台灣釋訊息
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族