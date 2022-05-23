更多編輯台推薦新聞：
輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡
生活

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300

美國總統拜登與相關人士對台政策發言總整理

2022/5/23 22:11（5/23 22:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登23日表示，若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。（共同社）
美國總統拜登23日表示，若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。但之後白宮官員表示，對台政策沒有改變。

路透社報導，儘管法律要求美國提供台灣自衛手段，但是美國長期以來奉行「戰略模糊」政策（strategic ambiguity），不願明講若中國發動攻擊，美國是否願意軍事介入保衛台灣。

以下是美國總統拜登與其他相關人士，就美國對台政策的發言：

●2021年5月4日：白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）表示，他反對美國就是否願捍衛台灣對抗中國攻擊發表明確立場，稱「戰略清晰」（strategic clarity）會帶來「重大不利要素」。

●2021年8月19日：當時阿富汗政府垮台，中國官媒趁機操作美國不可靠。拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）獨家專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，拜登表示，中國不這麼說才奇怪。

他說，但阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有根本上的差異。

拜登強調，美國一向信守承諾。他說：「美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」

美方官員後來說，美國對台政策並未改變，分析家則說，拜登似乎是口誤了。

●2021年10月21日：拜登參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時，給予肯定的答覆表示：「會，我們對此有承諾。」（Yes, we have a commitment to do that.）

白宮發言人隨後說，拜登並非宣布美國對台政策將要改變。「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）稱拜登的發言是「失言」（gaffe），並表示美國承諾捍衛台灣「顯然並非事實」。

●2021年10月27日：拜登在東亞高峰會（East Asia Summit）上，批評中國在台灣海峽採取脅迫行動，威脅區域和平與穩定，並重申美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

●2021年11月3日：美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）敦促拜登政府，對他所謂美國保衛台灣免受中國攻擊的義務不要態度那麼模糊。

●2021年11月10日：美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，若中國動武改變台灣現狀，美國及其盟邦將採取「行動」。他沒有說明是什麼樣的行動。

●2022年1月28日：中國駐美大使秦剛接受美國廣播專訪時說，台灣若在美國慫恿之下，繼續朝獨立之路邁進，可能使美國和中國發生軍事衝突。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110523

延伸閱讀
拜登稱美軍將保台 學者：對台戰略轉向建設性清晰紐時：受烏俄戰爭啟發 美促台採購不對稱作戰武器華府智庫：美國對台戰略若轉清晰 恐刺激中國美國脫口秀專題談台灣 John Oliver幽默解釋台海緊張特派專欄／拜登表態捍衛台灣 美國戰略模糊政策透清晰拜登東京記者會談對台灣安全承諾問答全文拜登稱中侵台美將武力防衛 白宮稱對台政策不變美日峰會23日登場 台灣議題備受關注
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀