華府智庫：美國對台戰略若轉清晰 恐刺激中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）俄烏戰爭激起部分美國輿論提出對台戰略轉清晰相關討論，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀認為，戰略清晰不會起威懾作用，恐反而在台灣問題上刺激中國。

美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）23日舉行線上論壇探討俄烏戰爭作為台灣的借鏡。

據新加坡聯合早報報導，美國對於台海局勢向來採「戰略模糊」政策，例如，不講明中國武力犯台是否會派兵支援台灣。俄烏戰爭發生後，部分美國輿論提出對台戰略由模糊轉為清晰的必要性。

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台期間，4日於其個人社群頁面上呼籲美國政府應該立刻在外交上承認中華民國（台灣）是一個主權獨立且享有自由的國家。

葛來儀（Bonnie Glaser）在論壇上表示，目前倡導對台戰略清晰的人有兩個誤判，第1，誤判中國人民解放軍不認真看待美國介入台海戰爭的可能性；第2，誤判對中國採取聲明政策（declaratory policy）就能嚇阻其對台動武。

葛來儀說明，解放軍顯然已高度重視美國介入台灣的可能性，這已塑造了解放軍數10年來的現代化進程。美國採清晰戰略，可能適得其反，進一步刺激中國；因此蓬佩奧的提議「非常危險」。

前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）是3月美國總統拜登（Joe Biden）派遣訪台代表團成員之一。葛林在論壇上指出，美國在聚焦烏克蘭局勢的同時派非官方團隊到台灣，就是為了顯示拜登政府依舊關注亞洲局勢。

葛林認為，公共領域裡有關戰略清晰的討論「非常二元化」，這不是美國政府看待問題的方法，而是學術和理論的象徵性辯論。

美國去年在分別與日本、韓國、歐盟發表的聯合聲明以及7國集團聯合聲明中，都納入了有關台灣的表述。葛林強調，若美國推行戰略清晰政策，便無法和關鍵盟友達成這些聲明，戰略模糊是為了維持國際團結所必須作出的妥協。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中美聚焦（CHINA US Focus）網站14日刊登中國國際友好交流聯絡會和平與發展研究中心特約研究員陳積敏分析拜登政府印太戰略報告的文章。陳積敏在文中指出，拜登政府把印太地區的重要性提高到關乎地區與國際秩序的層次，將中國的挑戰視為最核心。

文章提到，這份報告在具體措施方面仍指要增強台灣的自衛能力，且強調「美國將捍衛自身利益，阻止對美國和美國盟友、夥伴的軍事侵略，包括台灣海峽」，這是否暗示美國有意把台灣海峽納入防衛圈，是否意味台灣問題上的傳統「戰略模糊」政策正漸進轉向，值得關注。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110324