拜登明確表態武力防衛台灣 日媒：跨越戰略模糊

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（中央社東京23日綜合外電報導）美國總統拜登今天面對記者提問一旦台灣發生事態，明確表態將會動用武力軍事防衛台灣，引發部分日媒關注。有日媒認為拜登已跨越「戰略模糊」，也有日媒認為可能意圖牽制中國。

日本放送協會（NHK）報導，正在日本訪問的拜登，今天上午跟日本首相岸田文雄舉行會談，兩人中午舉行工作午餐，並在當地時間下午2時15分過後共同出席聯合記者會。

美國記者在聯合記者會提問，是否有軍事參與防衛台灣的準備，拜登說，「有，那是我們的決心」；拜登還說，雖然同意「一個中國」政策，但藉由武力奪取的想法完全不適當，「會造成地區整體不穩定，變成跟在烏克蘭發生的事態相同狀況，因此，對我們來說已成更重的責任」。

NHK報導指出，美國一直以來對台灣採取「戰略模糊」，也就是對中國意圖使用軍事力量統一台灣時的因應作為，不事先明確表態，藉以嚇阻中國採取實際行動的戰略。

報導認為，拜登這次的發言可能跟「戰略模糊」有所矛盾，恐將引發議論。

朝日新聞也以相同角度報導，美國過去歷任政府都未明確表態一旦中國犯台是否協防台灣，採取「戰略模糊」；拜登這次明確表達「防衛台灣」的發言，已跨越歷任美國政府的「戰略模糊」。

每日新聞報導，美國政府雖然一直以來都採取不明確表態的「戰略模糊」，但拜登2021年也曾說過「有防衛台灣義務」，因此這次有可能是為了牽制中國而有意強化發言。

拜登2021年就曾說過有防衛台灣義務，但事後拜登政府官員都出面說明「政策沒有改變」進行否認，但拜登本人從未修正過發言。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110523