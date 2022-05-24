美國政策沒變 嚇阻中國對台動武意志更加清晰

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（中央社台北24日電）美國總統拜登昨天在東京重申對台灣安全的承諾，並且表明不惜軍事介入台海衝突，但包括拜登本人和國防部長在內的美方官員都說，美國的政策沒有改變，各方究竟該如何解讀？

從拜登在記者會上回答相關問題的發言脈絡可以看出，拜登並非失言，他和其他官員說美國對台政策並未改變，也沒有錯。只是隨著中國持續升高武力威脅，美國覺得有必要更清晰傳達不容中國對台動武的立場，以免北京誤判。

美國雖然與中國簽署3項聯合公報，但華府一個中國政策的法律基礎是 台灣關係法 台灣關係法小百科 Q：它是怎麼來的？ A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。 Q：它的性質是什麼？ A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。 Q：它對台灣的重要性是什麼？ A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。 除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。 台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。 美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。 Q：台灣關係法有無補強措施？ A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力： 美國不贊成對台軍售設定期限

美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色

美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判

美國對台灣主權的長期立場沒有改變

美國並無計劃修改台灣關係法

八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見 此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。 2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。 看更多 關閉 ，而這項在1979年美國與中華民國台灣斷交4個月之後通過的法律，對於美國維護台灣安全的立場與應有作為有明確規範，這也就是拜登所提到的對台承諾。

台灣關係法開宗明義便說，當年美國國會推動這項立法，目的之一在於「協助維持西太平洋之和平、安全與穩定」。內文第2條說明了美國的政策，包括「西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務」，並說「美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望」。

後者是指中美準備建交的同時，北京改變先前要以武力「解放台灣」的策略，提出了「和平統一」的口號，這對美國來說，是中國當局做出的承諾，也是說服美國外交承認北京的一大關鍵。美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在任內曾說，中國近年持續加強對台灣的武力威脅，是違背了自己的承諾，這話就是出於上述歷史背景。

台灣關係法說明美國政策的部分還指出，「任何企圖以非和平方式來決定台灣前途的舉措——包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切」。此外，「提供防禦性武器給台灣人民」與「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」也包括在美國的政策範圍之內。

這個意思是，中國不論以任何「非和平方式」企圖決定台灣前途，即使是經濟抵制和禁運，也就是封鎖行動，美國都將嚴重關切；美國不但平時要提供武器提升台灣的戰力，而且要維持軍事、外交等各種能力，不讓台灣面對武力或其他高壓手段。看到這裡，不免會覺得美國國會透過這項立法，對行政部門的授權與要求簡直包山包海，而它的目的是什麼？

雖然美國與中華民國台灣斷交，轉而承認中共政權，但根據台灣關係法，美國政策的目的除了要確保台灣的安全，還要「維護及促進所有台灣人民的人權」、「維持及促進美國人民與台灣之人民間廣泛、密切及友好的商務、文化及其他各種關係」。

台灣關係法雖然列出對台灣安全的承諾，但對於是否出兵馳援台灣或在什麼情況下出兵並無規範，這就讓美國政府發展出「戰略模糊」的策略，既不讓台灣以為不管怎麼做，都有美國老大哥的保護，也不讓中國認定如果對台動武，美軍不會介入。

台灣關係法讓美國政府有法律的依據，可以各種作為保障台灣安全與西太平洋的和平與穩定，戰略模糊的策略則讓台海不致於因中國步步進逼或台灣的冒進而爆發衝突，二者都是出於美國國家利益的考量，因為美國希望見到台海和整個西太平洋的和平與穩定。

以上是美國兩黨歷屆政府一貫的立場，只是華府如今顯然認為，戰略模糊的策略用於中國必須說得更加清楚，才能達到效果。這是因為中國在不斷擴充武力之後，對台灣、美國和日本乃至於澳洲等國的言詞恫嚇更加明顯，而且解放軍加強在台灣周邊甚至日本南方及南海水域和空域的活動，反映出中國對台灣與鄰近國家的軍事威脅升高。

在這樣的背景下，拜登上任近一年半以來首次訪問亞洲，只去南韓和日本，中國則是過門而不入，而他在東京表明願意以軍力保衛台灣，這跟俄軍入侵烏克蘭也有很大關係。眾所周知，世上許多國家都在觀察俄烏戰爭對台海局勢的涵意，尤其是中國、台灣和美日等國家。

美國總統拜登23日在東京召開記者會時表示，若中國武力犯台，美國會動用武力防衛台灣。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月23日

有分析家認為，俄國總統蒲亭誤判西方國家支持烏克蘭的程度，部分原因在於他看到俄國在2014年併吞烏克蘭南部的克里米亞半島之後，西方國家對俄國的制裁等反應力道並不強，此外，他也看到美軍在去年8月匆忙撤離阿富汗的情況。對中國來說，美國不願派兵到烏克蘭，或許代表有機會對台灣發動突襲，一旦木已成舟，美國除了譴責和制裁，也莫可奈何。

但拜登在答覆記者問題時，一方面拿台灣和烏克蘭相提並論，指出國際社會必須長期維持對俄國的制裁，以免對北京傳達錯誤的訊息，讓中國領導人以為制裁是可以承受的短期痛苦，一方面也點出台灣對美國的重要性不同於烏克蘭。事實上，台灣因為半導體產業發達和美中關係的變化，對美國的重要性跟斷交時已不可同日而語。

拜登在東京的記者會上面對記者追問時說，中國如果企圖以武力犯台，會是另一件類似烏克蘭遭到入侵的事件，只是對美國與或許整個國際社會而言，他說，台灣遭到侵略會是個「更加重大的負擔」。（編輯：蔡佳敏／陳正杰）1110524