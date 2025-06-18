美空軍聯合多國演習 台灣高層任觀察員照片曝光

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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）美軍聯合3個盟國空軍部隊，在阿拉斯加舉行聯合演習。據美軍公開照片，台灣空軍高層獲邀參與觀察員計畫，與多國空軍高層在美軍戰機前合影。

根據美軍太平洋司令部新聞稿，美國太平洋空軍從6月12日到27日在阿拉斯加空域舉行「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2）軍事演習。

美軍新聞稿提到，美國與日本、韓國等3個盟國的部隊有1500人共70架飛機，參與飛行、維修和模擬戰鬥等訓練課程。美國太平洋空軍指出，演習目的是強化多邊部隊的協同作戰能力。

新聞稿指出，大多數參與演習的飛機，從阿拉斯加的兩個美軍基地起飛，包括艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）與愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）。

美軍經營的軍聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（Defense Visual Information Distribution Service, DVIDS）16日發出一張照片，照片說明提到台灣軍方代表受邀觀察這次軍演。

圖說寫道：「來自孟加拉、日本、馬來西亞、蒙古、菲律賓、斯里蘭卡、台灣、加拿大、英國與泰國的空軍高階領導人於2025年6月13日聚集在愛爾門道夫與李查遜聯合基地的飛機跑道上，參與高階觀察員計畫，觀摩正在進行的紅旗阿拉斯加25-2聯合軍演。」

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美軍幾乎每年固定舉辦「紅旗阿拉斯加」軍演，25-2代表2025年第2梯次。

根據這張照片敘述，美軍指出「紅旗阿拉斯加」軍演是一個促進國際交流的平台，長期以來致力於邀請盟國與合作夥伴參與，使得所有參與者都能夠交換戰術、技術與作戰程序，進一步提升彼此協同作戰的能力。（編輯：田瑞華）1140618