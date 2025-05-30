路透：美對台軍售規模擬超越川普第一任期 提升對中嚇阻力

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（中央社華盛頓/台北30日綜合外電報導）兩名美國官員說，美國打算將對台灣軍售規模提升到超越總統川普第一任期的程度，以在中國於軍事方面加強對台施壓之際嚇阻中國。

路透社報導，若美國加速對台軍售，可能緩解各界對川普對台承諾的憂慮，但也會為美中緊張關係增加新的摩擦。

兩名不願具名的美國官員說，預期美國未來4年同意對台軍售規模將超過川普第一次執政期間；其中一名官員還說，對台軍售通知可能「輕鬆超過」川普的第一個任期。

他們還說，美國正敦促台灣在野黨不要反對政府提高國防支出到國內生產毛額（GDP）3%的行動。

路透社估算，川普第一任政府同意對台出售約183億美元的武器；前總統拜登任內則約同意84億美元。

美國官員說，政府官員和川普本人都致力為台灣「提升強硬嚇阻力」。

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台灣的總統府告訴路透社，政府決心強化自我捍衛能力，總統府發言人李問說：「台灣的目標是加強軍事嚇阻力，同時繼續深化與美國的安全合作。」

在野的中國國民黨國際部主任黃介正告訴路透社，國民黨無疑堅定支持增加國防預算，並對與美國政府及民主進步黨磋商抱持開放態度。他還說：「支持增加預算不代表要做橡皮圖章，也不排除對民進黨政府提出的特別預算案做出調整或協商。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140530