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川普2.0軍售時機 薛瑞福：美更關切台特別預算用途

2025/5/14 08:02（5/14 09:37 更新）
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華府智庫印太安全研究所13日舉行「戰爭、重心轉移與競爭：20年來亞洲政策的制定歷程」座談，邀請小布希到拜登政府時期的國防官員與會，包括薛瑞福（右2）及瑞特納（右1）。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月14日
華府智庫印太安全研究所13日舉行「戰爭、重心轉移與競爭：20年來亞洲政策的制定歷程」座談，邀請小布希到拜登政府時期的國防官員與會，包括薛瑞福（右2）及瑞特納（右1）。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月14日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）川普第二任期對台首批軍售的時機引發關注。美前官員薛瑞福今天指出，美方更關切台灣如何使用國防特別預算。前助理部長瑞特納也說，美國盼見台灣優先投資自衛實力；他另分享近日訪台的觀察，指台灣已強化對韌性的承諾。

川普第一任期對台出售大量高性能武器，他重返白宮後已宣布數項軍售案，目前不含台灣。於川普1.0擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）今天在華府智庫印太安全研究所（IIPS，暫譯）座談上對中央社表示，美國毫無疑問致力於台灣安全。

「但我們更關心的是你們將如何使用這筆特別預算。」薛瑞福也留意到台灣大規模罷免行動，及這是否將影響政府推動特別預算。

總統賴清德今年2月召開國安高層會議後指出，將優先推動特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上的目標。

今年1月卸任的前印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）則指出，美國政府希望看到台灣將自身防衛作為優先投資項目。

瑞特納提到自己上週才訪台，所見情況讓他留下非常深刻的印象，他說，「我認為台灣的政治與軍事領導層積極回應（美方）呼籲」，強化對自身防衛與韌性的承諾，期盼這種做法能夠轉化為川普政府持續的支持。

華府智庫「2049計畫研究所」5月1日起更名為印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security ，IIPS），以反映印太區域日益複雜的局勢；目前由薛瑞福擔任主席。IIPS今天舉行「戰爭、重心轉移與競爭：20年來亞洲政策的制定歷程」座談，邀請小布希到拜登政府時期的國防官員與會，對台戰略路線再次成為討論焦點。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）一向主張美國應該改變對台政策，由戰略模糊轉向清晰，他今天詢問與會的多位前國防部官員，以「清晰聞名」的川普政府是否將明確承諾保衛台灣。

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瑞特納回應，先不猜測川普政府的路線，他認為美國對台戰略轉向清晰是重大錯誤，他反對這種做法。

他指出，支持戰略清晰的論點認為，這麼做將使中國不得不預期美國會支持台灣，將強化對北京的嚇阻。「但現實是，中國早就假設我們會支持台灣。他們以此為前提擬定作戰計畫、軍備部署及部隊訓練。」（編輯：陳慧萍）1140514

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