因應川普2.0 學者：台灣可從交易角度務實與美互動

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）駐紐約辦事處日前與紐約智庫合辦座談會，探討變局中的台美關係前景。有學者表示，因應川普2.0，台灣可從交易角度說明台美關係互惠，並以此種務實思維與川普政府互動；另有學者預期，川普政府將持續履行向台灣提供防禦性軍事物資的承諾。

駐紐約台北經濟文化辦事處發布新聞稿指出，27日與紐約智庫Network 20/20合辦「變局中的台美關係前景：美國是否需更新其對台政策，台灣又該如何因應？」座談會，由華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其及紐約「外交關係協會」亞洲事務研究員石可為（David Sacks）擔任與談人。

根據新聞稿，石可為表示，台灣對亞洲權力平衡至關重要，若台灣淪陷，將使日本、南韓、澳洲及菲律賓等國，對其與美國同盟的永續性及對美國防衛承諾的可信度產生質疑。

石可為指出，拜登政府著重將當前時代定義為民主與威權主義間的競爭，致力捍衛共享價值，但川普（Donald Trump）基本上不關心這些概念，因此，台灣需要重新思考美國為何應該關注台灣。除著重強調雙邊關係將如何影響美國安全及長期利益，也可從交易角度說明台美關係互惠，以此務實思維與川普政府互動。

蕭良其分析，川普第2任期的國安機構中有些重要人物，例如國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）等人，清楚認知中國為美國帶來的長期戰略挑戰、支持盟友及夥伴的重要性，以及在面對威權主義侵略時保持堅定決心的必要性。

蕭良其說，儘管川普本人在台灣議題上未有太多公開評論，卻也反映一個事實，「人事任命即政策」，這些人物在關鍵職位上將是重要指標。「台灣關係法」46年來為台海和平穩定提供持久的法律基礎，他預期川普2.0將延續此政策，繼續履行向台灣提供防禦性軍事物資及服務、支持經濟文化發展及維護其國際參與空間的承諾。

被問及台灣如何與美國合作因應中國滲透，蕭良其指出，透過增強訊息共享能力建構，有助強化台美與其他理念相近夥伴及盟友合作，共同應對此一挑戰。

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此外，紐約經文處處長李志強致詞表示，台灣在全球半導體生態系統具有關鍵地位，推動美國創新及工業發展，互補共創雙贏。台灣致力在人工智慧晶片領域建立全球聯盟，並為高端晶片建立符合安全及民主價值的供應鏈。

面對日益加劇的軍事威脅，李志強說，台灣持續加強防禦能力，總統賴清德日前也表示，將提高軍事支出到國內生產毛額（GDP）的3%以上，以確保台灣安全。（編輯：唐佩君）1140329