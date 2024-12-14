美智庫評對台軍售 川普賣更多武器拜登重不對稱戰力

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）華府智庫「卡托研究所」今天公布美國對台軍售最新進度報告，並比較川普第一屆政府與拜登對台軍售品項。報告指出，前者賣了台灣更多武器，後者更重視不對稱戰力，向台灣出售更佳的武器組合，滿足台灣自衛需求。

根據「卡托研究所」（Cato Institute）報告，兩屆政府對台出售的不對稱能力大致相同，但當時川普（Donald Trump）政府售台價值104億美元（約新台幣3381億元）的傳統武器，拜登政府則是5億美元。

彙整報告的軍事學者葛梅茲（Eric Gomez）指出，傳統武器更靈活，但單位成本及生命週期成本常常比不對稱武器高得多，製造時間也較長。截至今年11月，川普第一任期通知國會的4件傳統軍售案中，只有1件已交付台灣。

葛梅茲說，相較之下，拜登政府更重視不對稱作戰能力（共9次相關軍售，價值43.6億美元）及維護服務（14次，28.1億美元）。

他指出，由於台灣國防開支相對較低，獲得更多 不對稱戰力 不對稱戰力 「不對稱作戰」是美軍提出的一種新作戰理論，相對於「對稱作戰」而來。這個軍事術語是指採取非傳統或非正規方法，避免和敵人強點對抗，在衡量雙方相對態勢後，發揮己方優勢並選擇敵人弱點加以痛擊，以獲得預期軍事或政治目的。 資料來源：海軍學術雙月刊 看更多 關閉 來抵禦中國入侵，同時保持現有傳統實力來因應較低強度的衝突及侵略，才是合理的戰略。

葛梅茲表示，有報導稱台灣可能會在川普第二任期初期提出龐大軍售「許願」清單，以表明嚴肅看待自我防衛及創造政治善意。英國「金融時報」11月中旬報導，台灣可能對美軍購E-2D預警機、愛國者飛彈及F-35戰機等，價值約150億美元。

他說，對於台灣而言，除了愛國者飛彈外，其他都是糟糕的選擇。金融時報提到的軍備都是傳統系統，將占台灣有限國防預算的很大一部分，中國相對容易反擊，這些武器還需要很長時間才能建造及交付。

整體軍售交付情形方面，報告指出，首批11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）10月運抵後，美國積欠對台軍售金額減少4.36億美元，目前總額為219.5億美元。

根據報告，在這219.5億美元的武器中，約有72%是在川普第一任期時同意售台，總額157億美元。積欠情形將在川普第二任期的頭兩年發生變化，因為幾筆大批軍售定於2026年底前全面交付。

台灣國防部11月初確認第一批海馬斯多管火箭系統及陸軍戰術飛彈系統已運抵台灣。報告提到，美國國務院是2020年10月通知國會同意售台這批系統，交付日則是今年10月，前後隔了約4年。

報告指出，台灣仍在等待第2批18套海馬斯多管火箭系統及彈藥，價值5.2億美元。國務院2022年12月通知國會這項軍售，預計2026年交付。（編輯：張芷瑄）1131214