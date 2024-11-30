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拜登18度對台軍售 學者：強化指揮通訊及戰機妥善率

2024/11/30 16:56（11/30 17:06 更新）
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圖為F-16V戰機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北30日電）總統賴清德今天出訪南太友邦並過境美國夏威夷，拜登政府則宣布任內第18度對台軍售。戰略學者分析，此次軍售是表達對台灣的安全支持，並提升國軍指揮通訊、戰機妥善，用以強化台灣防衛韌性。

美國行政部門於美東時間29日進行「知會國會」程序，將對台灣出售總價值共約3.85億美元的「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」與「戰術區域通信系統後續維持」等2案。

空軍代號「鳳展專案」是由美商洛克希德馬丁與漢翔，將國軍現有140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk20），已在去年全數完成；空軍另以代號「鳳翔專案」，對美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，首架機預計今年底出廠，預劃民國115年9月至12月陸續飛返台灣。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問表示，戰術區域通信系統（Improved Mobile Subscriber Equipment, IMSE）為國軍軍團級通信部隊所使用裝備，屬於「野戰基地台」概念，可整合所有語音保密、數據鏈、數位和類比等訊號，成為全方位的總機，再將資訊轉給下屬單位使用。

蘇紫雲指出，「戰術區域通信系統後續維持」案的隱藏亮點，是美國國防安全合作署（DSCA）於新聞稿提到，軍售項目包括實驗部隊系統（EXFOR）的後續支援。

蘇紫雲說明，此項目亦是「美軍21世紀部隊」重點計畫，即採數位化戰略設計，讓部隊依照戰場需求，進一步評估各種新式裝備乃至商規系統結合軍用的整合性，這部分也跟國防部今年成立「國防創新小組」的目的，可作進一步整合。

至於「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」案，蘇紫雲說，這是維持空軍F-16V機隊的妥善率，此項軍售也是拜登任內對台軍售的政策重點，讓台灣軍隊的武器裝備維持可以正常運作。

台大政治系副教授陳世民指出，美國此時宣布對台軍售並無刻意的時間安排，拜登政府對台是採「隨到隨審、有需要就賣」的軍售方式，並未避諱賴總統即將出訪，或中共可能對台軍演等情況。

陳世民表示，此次2項軍售案內容，不具有敏感性或突破性，內容屬於不會改變台海軍事平衡的項目，仍延續拜登任內前17次軍售方向，聚焦於火砲、彈藥、指揮通訊體系的完善，方向是強化台灣防衛韌性。（編輯：林克倫）1131130

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