拜登第18度軍售 府：感謝挺台提升自我防衛能力

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（中央社記者賴于榛台北30日電）美國總統拜登第18度對台軍售，總統府今天表示，誠摯感謝美國政府依據台灣關係法與6項保證的堅定承諾，持續強化台美合作夥伴關係，並支持台灣提升自我防衛能力。

總統賴清德下午將展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，啟程前，美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布拜登任內第18度對台軍售，內容包含「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」總額3億2000萬美元，以及資通電軍「戰術區域通信系統後續維持」，總額6500萬美元對台軍售案，後續將進行「知會國會」程序。

總統府發言人郭雅慧下午透過新聞稿表示，誠摯感謝美國政府依據台灣關係法與6項保證的堅定承諾，持續強化台美合作夥伴關係，並支持台灣提升自我防衛能力。

郭雅慧說，此次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第18度對台軍售，台美雙方安全夥伴關係的深化，是印太地區和平穩定的重要基石。

她強調，面對區域安全挑戰日益升高，台灣將持續強化自身防衛能力，與理念相近國家攜手合作，共同捍衛民主自由價值，確保印太區域和平穩定。（編輯：翟思嘉）1131130