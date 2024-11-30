賴總統出訪南太平洋3友邦前 美對台軍售維持F-16機隊戰備

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）美國國防安全合作署（DSCA）今天宣布拜登任內第18度對台軍售，品項包括台灣F-16機隊備件，預計2025年開始交付。DSCA指出，美方透過維持台灣F16機隊的戰備狀態，提高台灣因應當前及未來威脅的能力。

總統賴清德今天將展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。賴總統出訪前，美國國防安全合作署（DSCA）於美東時間29日晚間發布兩則新聞稿，公布對台軍售。

第一則新聞稿是美國國務院已批准對台出售F-16戰機備件及支援設備，包括主動電子掃描陣列（AESA）雷達備件及相關設備，估計總價為3.2億美元（約新台幣103.8億元）。這些設備將從美國政府的庫存中調撥。

美國國防安全合作署指出，駐美代表處已提出購買F-16戰機的關鍵備件、修理零件、耗材及附件，以及修理和返還服務、AESA雷達備件及相關支援、美國政府及承包商提供的工程及其他相關後勤等。

第二則新聞稿則是美方批准售台改良型移動用戶設備（IMSE）後續支援及相關設備，估計總價為6500萬美元。

美國國防安全合作署表示，駐美代表處已申請購買先前一項軍售案的延長服務，品項包括IMSE及實驗部隊系統（EXFOR）的後續支援、設備維修、返還及後勤服務等，今天這項軍售的目的在於將相同服務延長兩年。

美國國防安全合作署指出，第二項軍售主要承包商為位於維吉尼亞州的通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems），美國政府無需指派代表執行這項軍售，但需指派3名承包商技術協助代表赴台，以支援設備的部署與訓練。

美國國防安全合作署表示，這兩項軍售符合美國的國家、經濟和安全利益，因其支持接收方持續努力軍隊現代化及維持可靠的防禦能力。軍售將有助於改善接收方的安全，及協助維持區域政治穩定、軍事平衡及經濟發展。

合作署也說，這兩項軍售既不會改變區域基本軍事平衡，也不會對美國的國防準備產生不利影響。（編輯：高照芬）1131130