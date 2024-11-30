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拜登第18度對台軍售 F-16備件與改良型移動設備約125.6億元

2024/11/30 10:34（11/30 11:36 更新）
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圖為美國與中華民國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）美國國防安全合作署今天宣布最新對台軍售，總價為3.87億美元（約新台幣125.6億元），包括台灣F-16機隊備件及相關設備，以及改良型移動設備（IMSE）的後續支援。

美國國防安全合作署（DSCA）今天晚間發布新聞稿指出，國務院已批准這項軍售案。這是美國總統拜登（Joe Biden）任內第18度對台軍售。（編輯：高照芬）1131130

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