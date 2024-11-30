拜登第18度對台軍售 F-16備件與改良型移動設備約125.6億元
2024/11/30 10:34（11/30 11:36 更新）
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）美國國防安全合作署今天宣布最新對台軍售，總價為3.87億美元（約新台幣125.6億元），包括台灣F-16機隊備件及相關設備，以及改良型移動設備（IMSE）的後續支援。
美國國防安全合作署（DSCA）今天晚間發布新聞稿指出，國務院已批准這項軍售案。這是美國總統拜登（Joe Biden）任內第18度對台軍售。（編輯：高照芬）1131130
延伸閱讀拜登第18度對台軍售 國防部：助鞏固空防強化通信台灣對美重大軍購15案正常、3延宕 海馬士火箭系統提前獲裝川普勝選 學者：台灣面臨強化防衛責任提高國防預算壓力台海地緣政治等4大安全挑戰 2025川普上任怎拆彈？美國援台軍備不堪使用 五角大廈：汲取經驗改善流程海馬斯戰術飛彈抵台 學者：射程300公里源頭打擊共軍賴總統30日率團訪太平洋3友邦深化邦誼 過境夏威夷關島
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
強化後勤戰力 台美簽署近107億元海空零附件合約