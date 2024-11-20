美官員：中方因不滿美對台軍售 拒防長雙邊會晤

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（中央社記者石秀娟華盛頓19日專電）美國五角大廈利用國防部長奧斯汀將出席在寮國舉行的東南亞國家協會國防部長擴大會議之際，向中方提出與中國防長董軍進行雙邊會談的請求，遭中方拒絕。媒體報導，理由是因美方近期的對台軍售。

五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）今天在例行記者會說，美方的確提出美中防長會面的請求，很可惜未能納入奧斯汀（Lloyd Austin）出訪東南亞國家協會國防部長擴大會議（ADMM-Plus）的行程中。

辛赫指出，儘管如此，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平16日才剛在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，舉行雙邊高峰會，美方與中國領導階層的對話、會面，在最高層級及較低層級的管道，都有在進行。

美國有線電視新聞網CNN報導，一名隨奧斯汀出訪的五角大廈官員對媒體表示，董軍拒絕與奧斯汀會談的理由，與美國近期的對台軍售案有關。

拜登政府是在10月25日宣布最新一筆對台軍售案，包括先進地對空飛彈系統（NASAMS）與AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統，總價值為19億8800萬美元（約新台幣643億6000萬元），是拜登第17度對台軍售，也是金額最大的一筆。

軍事學者分析，這筆軍售案將提升國軍首都防衛與防空預警能力，可有效因應中共匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅。

CNN報導，中國常以取消會議、切斷溝通管道，作為表達對美國不滿的方式。例如，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2022年8月訪台後，中國取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，直到拜、習兩人去年11月在APEC期間舉行雙邊會談，中方才同意重啟軍事對話。

奧斯汀與董軍5月曾於新加坡舉行的「香格里拉對話」會面。

東南亞國家協會國防部長擴大會議將於21日舉行。奧斯汀上週起赴印太地區訪問，是他2021年上任後，第12次印太行。此行他已經訪問澳洲、菲律賓，將從寮國轉往斐濟訪問，將是美國國防部長首度訪問斐濟。（編輯：陳承功）1131120