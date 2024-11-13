傳將對美提大型軍購 顧立雄：符合作戰需求都會提出

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（中央社記者吳書緯台北13日電）外媒報導，台灣考慮向美國提出大型軍購項目。國防部長顧立雄今天表示，台美之間有綿密的軍事交流機制，國防部著重不對稱戰力建構等4面向，相關符合國軍作戰需求武器裝備，都會在制度性的軍事交流機制向美方提出。

英國「金融時報」報導，台灣可能將對美軍購提康德羅加級神盾巡洋艦、E-2D預警機、數量更多的愛國者飛彈，以及F-35戰機，藉此向即將上任的川普政府展現強化自身防禦對抗中國的決心。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分；顧立雄進入會議室前接受媒體聯訪，被詢問有關對美軍購等議題。

顧立雄表示，台美之間有綿密的軍事交流合作機制，這已經成為一個制度性的安排，相關符合作戰需求的武器裝備，都會在制度性的軍事交流機制裡提出來，國防部現在就著重在4個面向，不對稱戰力的建構、強化作戰韌性、提升後備戰力，以及有效的應對灰色地帶，所以會秉持這4個面向來跟美方溝通，提出符合上述4個面向需求的相關武器裝備，以及訓練等。

針對優先購置哪些武器，顧立雄說，從作戰實需、財政裕度等做考量，國防部著重在剛剛所提到的4大面向，凡是符合這4大面向，會優先跟美方溝通，對未來美國川普政府，也是持續根據既有的軍事交流機制，跟美方進行溝通，然後提出台灣認為應該籌獲的武器裝備。

顧立雄表示，事實上武器籌獲管道是多元的，因為台灣也有自製，也有可能是軍購，也可能是商購等，這些都會討論，至於籌獲哪些特定武器裝備並不適宜說明，根據台美之間默契、過去慣例，國防部都不會在美方知會國會之前，做任何公開說明。

國防部昨天發布新聞稿表示，中共東部戰區近期於東南沿海（浙江、福州）海域，劃設數個保留區域及臨時限航區，並執行實彈射擊演訓。

顧立雄指出，國軍有掌握共軍11日進行遠火部隊實彈射擊，昨天劃設一些保留區域，可是經過國軍情監偵手段，沒有任何實彈射擊。

針對美國總統當選人川普任命佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）為國家安全顧問，顧立雄表示，民主政治的人事更迭，都表示尊重，要特別表達的是，對瓦爾茲在眾議院曾經領導成立「老虎小組」（TIGER Task Force），加速促進台灣軍購交付，表示感謝。

顧立雄進入會議室後，媒體追問有關川普宣布福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）將出任國防部長的看法。顧立雄表示，對於任何友台的人事安排，都表示樂觀其成。（編輯：蘇志宗）1131113