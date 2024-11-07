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回應川普保護費論 路透：台灣擬明年初擴大軍購

2024/11/7 20:04（11/7 20:29 更新）
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圖為國軍第五作戰區8月8日在台中甲南海灘實施M110A2重砲射擊。（中央社檔案照片）
圖為國軍第五作戰區8月8日在台中甲南海灘實施M110A2重砲射擊。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓/台北7日綜合外電報導）美國總統當選人川普曾稱台灣應支付「保護費」。據路透報導，台灣可能於川普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此表示重視川普說法，凸顯台灣無意追求「白吃的午餐」，並向華府展現自我防衛的決心。

路透報導，即將再度入主白宮的川普（Donald Trump）曾多次表示台灣應向美國支付防務費用；他還指控台灣「偷走」美國的半導體產業。

美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）告訴路透社，「在國防方面，台灣將嘗試提出大規模軍購計畫，並著手與他們（川普政府）交涉，這將是重要的大手筆交易」，且時間點可能就在明年的第一季。川普將於明年1月20日宣誓就職。

韓儒伯指出，「這筆軍購可被視為頭期款，旨在吸引注意力。他們（台灣政府）可能採購大型平台和大批彈藥。」

一名前美國官員透露，他認為台灣「極有可能」快速採取行動，以與美方就大規模軍購達成協議，藉此獲得川普政府支持，並扭轉台灣在半導體領域敲詐美國的負面刻板印象。

此外，部分可能在川普新政府出任要職的人選之中，也不乏非常挺台的政要，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），他在卸任後多次呼籲美台建交，此外還有去年曾訪台的前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。

因事涉敏感而要求匿名的台灣國防消息人士也說，若是諸如歐布萊恩或蓬佩奧等人位居要津，對台灣而言實在是「太棒了」，不過台灣也必須展現重視國防支出的態度。

這名官員指出，「川普要求保護費，可能是點出台灣必須增加國防開支。」他也稱，新年度的新軍購案將是向川普展現台灣願意自我防衛的絕佳方式。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131107

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